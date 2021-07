Αποκαλυπτήρια και... διφορούμενα σχόλια για το άγαλμα της πριγκίπισσας Νταϊάνα - «Γιατί μας δείχνετε την Τερέζα Μέι;» (Βίντεο)

Ποικίλα σχόλια προκάλεσαν τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος του γλύπτη Ίαν Ρανκ Μπρόντλεϊ στη μνήμη της πριγκίπισσας Νταϊάνα, καθώς πολλοί θεώρησαν πως δεν ο καλλιτέχνης δεν κατάφερε να αιχμαλωτίσει τη μαγεία που χαρακτήριζε την γυναίκα που κέρδισε τον τίτλο «βασίλισσα της καρδιάς».

Τα αποκαλυπτήρια του μπρούτζινου αγάματος έγιναν σε στενό κύκλο στον κήπο Σάνκεν (Sunken) – το αγαπημένο σημείο της Νταϊάνα όσο ζούσε στο Κένσιγκτον, σχεδόν 25 χρόνια μετά το αυτοκινητιστικό δυστύχημα στο Παρίσι που στοίχισε τη ζωή στην 36χρονη Νταϊάνα. Ωστόσο, σύμφωνα με την DailyMail, αναμένεται να γίνει μία νέα εκδήλωση τον Σεπτέμβριο.

VIDEO: Statue of Princess Diana unveiled by sons.



Princes William and Harry unveil statue of their late mother Diana, Princess of Wales, on what would have been her 60th birthday. Sculptor Ian Rank-Broadley says he listened to the princes and that it was a collaborative effort" pic.twitter.com/wpW9nmFUoQ — AFP News Agency (@AFP) July 2, 2021

Με αφορμή τα αποκαλυπτήρια, τα δύο αδέλφια Ουίλιαμ και Χάρι επανενώθηκαν – για δεύτερη φορά μετά την κηδεία του δούκα του Εδιμβούργου, ύστεα από σχεδόν 18 μήνες «παγωμένων» σχέσεων.

Τα αδέλφια συνοδεύονταν από τους θείους τους και αδέλφια της αδικοχαμένης μητέρας τους, την οικογένεια Σπένσερ. Ούτε η Βασίλισσα, ούτε οι σύζυγοί των αδελφών της παραβρέθηκαν.

Οι Ουίλιαμ και Χάρι ήταν ευδιάθετοι, αλλά και συγκινημένοι. «Σήμερα, για τα 60α γενέθλια της μητέρας μας, θυμόμαστε την αγάπη, τη δύναμη και τον χαρακτήρα της - ποιότητες που την μετέτρεψαν σε δύναμη του καλού σε όλο τον κόσμο, αλλάζοντας αμέτρητες ζωές προς το καλύτερο», ανέφεραν σε κοινή δήλωσή τους. Οι δυό τους χαμογελούσαν κατά τη διάρκεια της λιτής τελετής, ενώ έμοιαζαν άνετοι μεταξύ τους.

Τιμά τη μνήμη της ή είναι.. υπερβολικά βλοσυρό;

Ο γλύπτης που επιλέχθηκε για να φιλοτεχνήσει το άγαλμα είναι ο Ίαν Ρανκ Μπρόντλεϊ, ο οποίος φιλοτέχνησε το ομοίωμα του προσώπου της Ελισάβετ Β’ στα κέρματα της Βρετανίας.

Ωστόσο, η απουσία του χαρακτηριστικού χαμόγελου της πριγκίπισσας Νταϊάνα και η βλοσυρότητα του όλου έργου αποτελεί θέμα συζήτησης τόσο στο Ηνωμένο Βασίλειο, όσο και στον υπόλοιπο κόσμο που είδε τις σχετικές φωτογραφίες.

«Αυτή είναι η Τερέζα Μέι», έγραψε ένας χρήστης του Twitter δίπλα σε μία φωτογραφία του αγάλματος, ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Δυστυχώς δεν μπορώ να διαφωνήσω, αυτή είναι η Τερέζα Μέι εκεί».

Βέβαια, υπήρξαν και θετικά σχόλια για το άγαλμα: «Θαυμάσιο, ήξερα ότι θα ήταν η Νταϊάνα με τα παιδιά» έγραψε ένας χρήστης του Twitter.

«Νομίζω ότι φαίνεται εκπληκτικό. Και μου αρέσει το γεγονός ότι έχει τρία παιδιά μαζί της. Μοιάζει με ένα υπέροχο έργο τέχνης», σχολίασε στην Daily Mail η βασιλική βιογράφος Penny Junor.Ωστόσο, άλλοι χαρακτήρισαν το άγαλμα μη ρεαλιστικό, με έναν σχολιαστή να γράφει: «Εντάξει, θα είμαι ο πρώτος που θα το πω, είμαι συγκλονισμένος από το άγαλμα. Δεν είναι καλή ομοιότητα της Νταϊάνα και τι φοράει;».

Από την πλευρά τους, οι δυο γιοι της εξέφρασαν την ικανοποίησή τους. Εκείνοι ήταν, άλλωστε, που παρήγγειλαν το έργο αυτό το 2017.

Ο γλύπτης έχει δηλώσει ότι συνεργάστηκε στενά και με τους δύο γιούς της Νταϊάνας για να εμπνευστεί. Στην ουσία αυτοί τον καθοδήγησαν. Το ντύσιμό της, μάλιστα, προέρχεται από μία αγαπημένη φωτογραφία του Χάρι.

Prince William and Prince Harry reunited briefly to unveil a statue of their mother, Princess Diana, on what would have been her 60th birthday.



“Every day, we wish she were still with us,” the brothers said in a rare joint statement. https://t.co/26IGxZSqOD pic.twitter.com/cALMO8pUxr — The New York Times (@nytimes) July 1, 2021

Σημειώνεται πως το άγαλμα τοποθετήθηκε σε έναν από τους κήπους του Κένσιγκτον, μπροστα από μία λίμνη, σον οποίο φυτεύτηκαν ειδικά για την περίσταση 4.000 από τα αγαπημένα φυτά και λουλούδια της μητέρας τους.