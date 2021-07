Προειδοποίηση CDC: «Μην κολυμπάτε αν έχετε διάρροια» - Η ανακοίνωση που προκάλεσε σάλο

Σάλο έχει προκαλέσει στα social media η προειδοποίηση των αμερικανικών Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) προς τους πολίτες να μην κολυμπούν σε πισίνες αν έχουν διάρροια αυτό το καλοκαίρι.

«Μην αφήσεις το σημάδι σου στην πισίνα αυτό το καλοκαίρι!» έγραψαν τα CDC στο Twitter λίγο πριν από το Σαββατοκύριακο της 4ης Ιουλίου. «Χρειάζεται μόλις ένα άτομο με διάρροια να μολύνει ολόκληρη την πισίνα», ανέφερε ακόμη στο μήνυμα, το οποίο συνόδευε με ένα gif ενός κοριτσιού που έκανε νεροτσουλήθρα, αφήνοντας πίσω του έναν… καφέ λεκέ.

Σε μια δεύτερη ανάρτηση, τα CDC έγραψαν: «Η διάρροια και το κολύμπι δεν συνδυάζονται. Ακολουθήστε τα βήματα των CDC για υγιές κολύμπι για να προστατεύσετε τους εαυτούς σας και αυτούς για τους οποίους ενδιαφέρεστε».

Οι χρήστες των social media φυσικά δεν το άφησαν να περάσει ασχολίαστο.

Don’t swim or let your kids swim if sick with diarrhea. One person with diarrhea can contaminate the entire pool. Learn more ways to keep you and those you care about healthy. #HealthySwimming https://t.co/3ogS3ZlQX6 pic.twitter.com/lbN6uvvufu