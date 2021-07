Πρόεδρος Κομισιόν: Η ΕΕ θα έχει επαρκή εμβόλια για το 70% των πολιτών της μέχρι τέλος Ιουλίου

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει αρκετές δόσεις εμβολίων για να εμβολιάσει το 70% των ενηλίκων πολιτών της μέχρι το τέλος Ιουλίου διαβεβαίωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Παράλληλα, προειδοποίησε για την εξάπλωση της μετάλλαξης «Δέλτα» και τη μείωση του ρυθμού εμβολιασμού, λόγω του «πιο διστακτικού μέρους» της κοινωνίας.

«Τους επόμενους έξι μήνες θα επικεντρωθούμε στην ενοποίηση των επιτυχιών μας απέναντι στην πανδημία της Covid-19 και στην επιτάχυνση της ανάκαμψης της οικονομίας», δήλωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, επισημαίνοντας ωστόσο ότι δεν πρέπει να χαλαρώσουν οι προσπάθειες των κρατών - μελών για τον εμβολιασμό των πολιτών.

