Ρωσία: Ομηρία σε υποκατάστημα τράπεζας - Ο δράστης ζητάει λύτρα εκατομμυρίων

Συναγερμός έχει σημάνει σε υποκατάστημα τράπεζας στη Σιβηρία, όπου ένας ένοπλος άνδρας κρατάει ομήρους.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από τον εκπρόσωπο των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ο δράστης βρίσκεται στο ισόγειο ενός πενταόροφου κτιρίου και κρατάει δύο ομήρους.

Ο άντρας υποστηρίζει πως στην τσάντα του έχει έναν εκρηκτικό μηχανισμό και ζητάει χρήματα.

Μεγάλη η κινητοποίηση της αστυνομίας. Η περιοχή έχει αποκλειστεί.

SWAT is on the site of hostage-taking situation at Sberbank in Tyumen, and preparing for an assault https://t.co/LXFelHspNu pic.twitter.com/Rc8UMPnIlJ