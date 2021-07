Τρομακτική έκρηξη στο Ντουμπάι: Ανατινάχθηκε δεξαμενόπλοιο – Δείτε βίντεο

Μεγάλη έκρηξη σημειώθηκε στο Ντουμπάι, ανατινάζοντας δεξαμενόπλοιο στο λιμάνι Jebel Ali.

Ο θόρυβος που προκλήθηκε από το τρομακτικό συμβάν ακούστηκε σε ολόκληρη την πόλη, ενώ την ίδια στιγμή μένει να αποσαφηνιστεί εάν υπάρχουν θύματα.

Βίντεο από την έκρηξη έχουν δημοσιευθεί ήδη στα social media και παρουσιάζουν το μέγεθος της καταστροφής.

JUST IN - Massive explosion in #Dubai at Jebel Ali Port. pic.twitter.com/ZzRLj8vyBj

JUST IN - Powerful explosion at Jebel Ali Port, #Dubai, United Arab Emirates. The blast was heard throughout the city. pic.twitter.com/Q6DKP03uTZ