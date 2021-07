H Φον Ντερ Λάιεν «τρολάρει» του Άγγλους για το Brexit και τουϊτάρει: «Forza Azzurri»!

Έναν απρόσμενο υποστηρικτή βρήκε η εθνική Ιταλίας στην προσπάθειά της να κατακτήσει απόψε το Euro2020 με αντίπαλο την εθνική Αγγλίας.

Λίγες ώρες πριν τον τελικό στο wembley η πρόεδρος της Κομνισιόν δέχθηκε την επίσκεψη της Ιταλικής αντιπροσωπείας η οποία της παρέδωσε μια φανέλα της εθνικής Ιταλίας με το όνομα της και τον αριθμό «27» που παραπέμπει στον αριθμό των κρατών μελών της ΕΕ. Σε σχετική ανάρτησή της η πρόεδρος της Κομισιόν έγραψε:

«Πολύ ευχάριστη έκπληξη από την ιταλική αντιπροσωπεία στην Ευρωπαική Επιτροπή: Φόρτσα Ατζούρι!»

Very nice surprise from our @EU_Commission team in Italy 🇮🇹



Forza Azzurri!



Fingers crossed for tonight’s #Euro2020Final pic.twitter.com/n3eZ82JRsi