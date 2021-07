Euro 2020: Ολονύχτιοι πανηγυρισμοί σε κάθε γωνιά της Ιταλίας για την κατάκτηση του τροπαίου (Βίντεο)

Ένα ατέλειωτο πάρτι στήθηκε σε ολόκληρη την Ιταλία, αμέσως μετά τον θρίαμβο και την κατάκτηση του Euro από την ομάδα του Ρομπέρτο Μαντσίνι μέσα στο «Γουέμπλεϊ», με τα παγκοσμίου φήμης αξιοθέατα να φωτίζονται από πυρσούς και να πλημμυρίζουν από πανηγυρικές ιαχές.

Οι φίλοι των Ατζούρι, ξεχύθηκαν στους δρόμους, στις μεγάλες πλατείες σε Μιλάνο και Ρώμη, δίνοντας το σύνθημα για ατελείωτο γλέντι.

Στην Piazza Duomo, την οποία είχαν κατακλύσει οι φίλοι της Ίντερ στην κατάκτηση του Scudetto προ ολίγων μηνών, σχηματίστηκε λαοθάλασσα, ενώ στην πρωτεύουσα και την Piazza Navona οι οπαδοί της Σκουάντρα βούτηξαν στο σιντριβάνι. Η κυκλοφορία στους δρόμους αναμενόμενα... χαοτική.

The celebrations continue in Rome as the Italians invade the fountains of Piazza Navona. #Euro2020Final pic.twitter.com/Kzbzvk2PkV