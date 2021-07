Ιράκ: Πάνω από 50 νεκροί ύστερα από πυρκαγιά σε μονάδα Covid-19 νοσοκομείου (Βίντεο)

Σε τουλάχιστον 52 ανέρχονται οι νεκροί από την πυρκαγιά που ξέσπασε στη μονάδα Covid-19 του νοσοκομείου Αλ Χουσέιν, στην πόλη Νασιρίγια, στο νότιο Ιράκ, σύμφωνα με νεότερο προσωρινό απολογισμό των αρχών.

Ο πρωθυπουργός Μουσταφά αλ Καντίμι κάλεσε κατεπείγουσα συνάντηση υπουργών και αξιωματούχων ασφαλείας μέσα στην νύχτα για να "εξεταστούν οι αιτίες και οι συνέπειες της πυρκαγιάς", ανέφερε το υπουργικό του συμβούλιο.

Η επαρχία Ντι Καρ, που ανήκει η Νασιρίγια, κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, οι οποίοι ζήτησαν βοήθεια από γιατρούς που βρίσκονται σε άδεια ή έχουν συνταξιοδοτηθεί.

BREAKING: Death toll from fire at COVID-19 hospital in Iraq rises to at least 58, including 7 staff members - WaPo pic.twitter.com/g3fFIaBVYz