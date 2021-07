Ιράκ: Στους 64 οι νεκροί από τη φωτιά σε μονάδα Covid-19 νοσοκομείου - Εξερράγησαν φιάλες οξυγόνου

Τουλάχιστον 64 άνθρωποι έχουν μέχρι στιγμής χάσει τη ζωή τους από την πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στη μονάδα Covid-19 του νοσοκομείου Αλ Χουσέιν, στην πόλη Νασιρίγια, στο νότιο Ιράκ, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Πάνω από 67 είναι οι τραυματίες. Ο αριθμός των νεκρών πιθανόν να αυξηθεί.

Τα 39 πτώματα ήδη αναγνωρίστηκαν, όπως ανακοίνωσε ένας υπεύθυνος του κεντρικού νεκροτομείου της πόλης, ο οποίος πρόσθεσε ότι τα υπόλοιπα πτώματα είναι δύσκολο να αναγνωριστούν.

At least 44 people were killed and over 67 injured in a fire likely caused by an oxygen tank explosion at a coronavirus hospital in #Iraq's southern city of #Nassiriya, health officials and police said on Monday. pic.twitter.com/syY3iqgg97