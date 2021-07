Σοκαριστικό βίντεο: Μητέρα... πετάει το δύο ετών κοριτσάκι της από παράθυρο φλεγόμενου κτιρίου και το πιάνουν περαστικοί

Ένα κοριτσάκι δύο ετών επέζησε χωρίς να τραυματιστεί καθώς η μητέρα του στην προσπάθειά της να δραπετεύσει με την κόρη της από ένα φλεγόμενο πολυώροφο κτίριο στην νοτιοαφρικανική πόλη Ντάρμπαν την πέταξε από ένα παράθυρο σε μια ομάδα ανθρώπων που βρίσκονταν από κάτω.

Η μητέρα, η 26χρονη Ναλέντι Μανγιόνι δήλωσε στο Reuters την Τετάρτη ότι βρισκόταν στον 16ο όροφο όταν ξέσπασε η φωτιά την Τρίτη. Έτρεξε να βγει από το κτίριο κατεβαίνοντας τις σκάλες μαζί με την κόρη της.

A mother forced to throw to her baby from a building after it was set on fire. The child was caught by a crowd that rushed to help those trapped in the apartment block in the CBD of Durban. https://t.co/gbYTqPZuJc