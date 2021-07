Πρωτοφανείς πλημμύρες στη Γερμανία: 11 νεκροί και πάνω από 70 αγνοούμενοι - Κατέρρευσαν σπίτια (Βίντεο)

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους και περισσότεροι από 70 εξακολουθούν να αγνοούνται στο Αρβάιλερ της Βόρειας Ρηνανίας - Βεστφαλίας, στη δυτική Γερμανία, όπου ποταμός υπερχείλισε έπειτα από τις σφοδρές βροχοπτώσεις του τελευταίου 24ώρου. Οι αρχές έχουν κηρύξει την ευρύτερη περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της Αστυνομίας, το επίκεντρο της καταστροφής βρίσκεται στο Σουλντ, όπου τα νερά παρέσυραν έξι σπίτια και τέσσερα άτομα βρήκαν τραγικό θάνατο, ενώ η κατάσταση παραμένει ασαφής, καθώς θύματα έχουν έως τώρα ανασυρθεί στην Κολωνία, στο Ζόλινγκεν, στην Ούνα και στο Ράινμπαχ.

Τουλάχιστον 200.000 άτομα έχουν μείνει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, καθώς πολλοί σταθμοί των μετασχηματιστών απενεργοποιήθηκαν για λόγους ασφαλείας, ενώ κάποιες εγκαταστάσεις δεν ήταν δυνατό να προσεγγιστούν, λόγω των πλημμυρισμένων δρόμων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Προστασίας του Κλίματος του κρατιδίου, η βροχόπτωση έφθασε τα 148 λίτρα το τετραγωνικό μέτρο, ένα «νέο φαινόμενο» γι' αυτή την εποχή και την περιοχή. Επιτόπου βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, ενώ τις προσπάθειες συνδράμουν οι ένοπλες δυνάμεις με ειδικά ερπυστριοφόρα οχήματα.

Την ίδια ώρα, οι σιδηροδρομικές και οι οδικές μεταφορές στην περιοχή έχουν διακοπεί, όπως και η ναυσιπλοΐα στον Ρήνο, ο οποίος αποτελεί μια σημαντική εμπορική αρτηρία.

Η γερμανική μετεωρολογική υπηρεσία ανακοίνωσε πως περισσότερες σφοδρές βροχοπτώσεις αναμένονται σήμερα και αύριο, Παρασκευή, στη νοτιοδυτική Γερμανία.

Δείτε βίντεο από τις πρωτοφανείς πλημμύρες:

#UPDATE : At least 30 people reportedly missing as houses collapse in western Germany's Schuld town due to flooding and rain.#Hochwasser #Starkregen #Klimakatastrophe #Wuppertal #洪水 #flut #Deutschland #Flood #Germany #Klimakrise #Dauerregen #Hochwasser pic.twitter.com/Tk8c6hUkdr