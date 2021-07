Πανικός σε κεντρικό δρόμο: Θηριώδες πολεμικό ελικόπτερο προσγειώθηκε ανάμεσα στα αυτοκίνητα (φωτό, βίντεο)

Άφωνοι έμειναν οι οδηγοί και οι πεζοί που κινούνταν σε κεντρικό δρόμο στο Βουκουρέστι, καθώς ένα αμερικανικό μεταφορικό ελικόπτερο Black Hawk έκανε την Πέμπτη αναγκαστική προσγείωση πάνω στην άσφαλτο.

Σύμφωνα με το Reuters, το ελικόπτερο συμμετείχε μαζί με άλλα πέντε σε δοκιμαστική πτήση εν όψει της εορτής της Ρουμανικής Αεροπορίας και του τέλους της στρατιωτικής παρουσίας της Ρουμανίας στο Αφγανιστάν στις 20-21 Ιουλίου. Ξαφνικά, με βάση τις μαρτυρίες, έχασε ύψος, πέταξε χαμηλά πάνω από τα αυτοκίνητα και κατόρθωσε να προσγειωθεί σε σημείο που υπέδειξε η αστυνομία.

Όπως ανέφερε η Ρουμάνικη Αστυνομία, το ελικόπτερο ειδοποίησε ότι είχε τεχνικές δυσκολίες.

Black Hawk helicopter down in Bucharest, Romania. They were flying in formation. The Black Hawk started losing altitude and landed in Charles de Gaulle square, knocking down two light post.#helicopter #blackhawk #down #romania #bucharest #emergency #landing pic.twitter.com/ymVhhhxvW3