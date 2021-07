Θρήνος: Τουλάχιστον 67 νεκροί από τις καταστροφικές πλημμύρες - στην Ευρώπη - Δραματική η κατάσταση στη Γερμανία

Καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 67 ανθρώπους, ενώ πολλοί άλλοι αγνοούνται ακόμη, στην Ευρώπη, κυρίως στη Γερμανία όπου η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ έκανε λόγο για «τραγωδία», την ώρα που πολλοί πολιτικοί ηγέτες αποδίδουν το φαινόμενο στην κλιματική αλλαγή.

Στο Βέλγιο, το Λουξεμβούργο και την Ολλανδία, οι ζημιές είναι πολλές. Όμως η κατάσταση είναι δραματική στη δυτική Γερμανία, όπου οι αρχές έκαναν απόψε λόγο για τουλάχιστον 59 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες.

Πολλά χωριά παραμένουν αποκομμένα από τον υπόλοιπο κόσμο και εκφράζονται φόβοι ότι ο τελικός απολογισμός των θυμάτων θα είναι ακόμη πιο βαρύς. Δεκάδες άνθρωποι αγνοούνται.

Η αστυνομία του κρατιδίου της Ρηνανίας-Βόρειας Βεστφαλίας ανακοίνωσε απόψε ότι βρέθηκαν άλλα 5 πτώματα, ανεβάζοντας τον αριθμό των νεκρών στους 31. Στη γειτονική Ρηνανία-Παλατινάτο, έχουν χάσει τη ζωή τους 28 άνθρωποι.

A number of people have been killed and dozens are missing after extreme weather in Germany flooded streets and swept away vehicles.



