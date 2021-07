Φονικές πλημμύρες πλήττουν τη Δυτική Ευρώπη: 118 νεκροί - «Εθνική τραγωδία» στη Γερμανία - Μετράει πληγές το Βέλγιο

Αυξάνεται ο τραγικός απολογισμός από τις πλημμύρες που πλήττουν τη Δυτική Ευρώπη. Στη Γερμανία τα θύματα έχουν φθάσεις τα 103 άτομα, ενώ αγνοούνται τουλάχιστον 1.300. Στο Βέλγιο, τους 14 έφτασαν οι νεκροί στη Βαλλονία, όπως μετέδωσε το rtbf. Συνολικά στην Ευρώπη μέχρι στιγμής έχουν χάσει τη ζωή τους 118 άνθρωποι.

Τουλάχιστον 1.300 άνθρωποι αγνοούνται μετά τις πλημμύρες στην περιοχή Μπαντ Νόιεναρ-Αρβάιλερ της Ρηνανίας - Παλατινάτου, ενώ τα θύματα από τις καταστροφές λόγω της κακοκαιρίας ανέρχονται σε τουλάχιστον 103. Για «ακόμη περισσότερους νεκρούς» έκανε λόγο εκπρόσωπος των τοπικών αρχών.

Στην Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία, μία από τις πλέον πληγείσες περιοχές, ο αριθμός των νεκρών ανέρχεται πλέον στους 43, έναντι 31 χθες, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Επιπλέον, η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας (ΒΚΚ) ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι 23 πόλεις και χωριά στη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία έχουν πληγεί από τις πλημμύρες, με εκατοντάδες σπίτια να έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, δρόμους και γέφυρες να έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας και σοβαρά προβλήματα στην ηλεκτροδότηση και την παροχή πόσιμου νερού.

Πολλοί άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και άλλοι αγνοούνται έπειτα από μεγάλη κατολίσθηση, που προκλήθηκε σήμερα το πρωί από τις σφοδρές βροχοπτώσεις, παρασύροντας σπίτια στην κοινότητα του Ερσταντ-Μπλέσεμ, κοντά στην Κολωνία.

«Τα σπίτια παρασύρθηκαν από τα νερά και ορισμένα κατέρρευσαν. Πολλοί άνθρωποι αγνοούνται», σύμφωνα με tweet των κοινοτικών αρχών της περιοχής της Κολωνίας. Εκπρόσωπος δήλωσε ότι υπάρχει επίσης μεγάλος αριθμός επιβεβαιωμένων θανάτων.

Οι εικόνες από τον τόπο της καταστροφής δείχνουν έναν γιγάντιο κρατήρα όπου έχουν συσσωρευθεί τεράστιες ποσότητες λάσπης, λασπόνερων και συντριμμιών.

