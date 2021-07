Προσοχή σκληρές εικόνες: Τον δολοφόνησε εξ επαφής μπροστά στην κάμερα (βίντεο)

Συγκλονιστικό βίντεο, που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία της Νέας Υόρκης, δείχνει τη στιγμή που ένας νεαρός ένοπλος πυροβολεί έναν ποδηλάτη εξ επαφής στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης.

Το βίντεο του περιστατικού που σημειώθηκε την Τετάρτη, πιθανότατα από κάμερα ασφαλείας, δείχνει αρχικά τον ύποπτο να στέκεται έξω από ένα μίνι μάρκετ, μιλώντας σε κινητό τηλέφωνο περίπου στις 2:20 μ.μ. (τοπική ώρα).

Το βίντεο, που κυκλοφόρησαν από την αστυνομία το βράδυ της Πέμπτης, δείχνει το θύμα Pierrot Simeon, 21 ετών – να καταφθάνει στο κατάστημα με δημοτικό ποδήλατο και να σταματά μιλώντας στον δράστη, ο οποίος βγάζει ένα όπλο από ένα τσαντάκι κρεμασμένο στον ώμο του και ανοίγει πυρ. Το θύμα καταρρέει, και ο ύποπτος πετάει το όπλο και σπεύδει να διαφύγει από τη σκηνή του εγκλήματος.

Ο Simeon, ο οποίος ζούσε πολύ κοντά από το σημείο όπου δολοφονήθηκε, μεταφέρθηκε σε κοντινό νοσοκομείο όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Έως στιγμής η ταυτότητα και τα κίνητρα του δράση, δεν έχουν γίνει γνωστά. Ο δολοφόνιος αναζητείται από τις αρχές.

WANTED for Homicide: On Wednesday July 14, 2021 at approximately 2:20 P.M.., on the C/O Clarkson Ave. and East 53rd St. @nypd67pct a unknown individual shot a 21 year old male multiple times causing his death. Call @ 800-577-TIPS or DM NYPDTips Reward up to $3500 pic.twitter.com/Uwl9ZqLs69