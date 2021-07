Νεκρή εντοπίστηκε πασίγνωστη πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών

Η πρωταγωνίστρια ερωτικών ταινιών Dahlia Sky εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο όχημά της. Η 31χρονη, σύμφωνα με τις πληροφορίες έφερε τραύμα από πυροβολισμό.

Η επίσημη αιτία του θανάτου της δεν έχε ανακοινωθεί, όμως εκπρόσωπος της αστυνομίας δήλωσε ότι εξετάζεται η αυτοκτονία. «Προσανατολιζόμαστε προς πιθανή αυτοκτονία. Δεν υπάρχουν ενδείξεις αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει κάποιο εγκληματική ενέργεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Τα αμερικανικά ΜΜΕ αναφέρουν η Sky ήταν άστεγη το τελευταίο διάστημα και ζούσε στο όχημά της και σε φίλους της που τη φιλοξενούσαν. Το πτώμα της εντοπίστηκε στην περιοχή San Fernando Valley στη Καλιφόρνια, ενώ ο χρόνος θανάτου της εκτιμάται στις 20 Ιουνίου.

Εργαζόταν για περισσότερα από 10 χρόνια στη βιομηχανία των ταινιών πορνό, ενώ τελευταία είχε διαγνωστεί με καρκίνο στο στήθος, ενώ η οικογένεια της ανέφερε πως έπασχε από ψυχολογικές διαταραχές. Μάλιστα, τις προηγούμενες ημέρες είχε ανεβάσει μια καμπάνια για συλλογή χρημάτων στο GoFundMe, για την ενίσχυση της υγείας της.

Η νεαρή ξεκίνησε να πρωταγωνιστεί σε ερωτικές ταινίες το 2010 ως Bailey Blue και άλλαξε το «καλλιτεχνικό» της όνομα το 2014 μετά από δικαστική διαμάχη με εταιρεία ρούχων που έφεραν την ίδια ονομασία. Συνολικά γύρισε πάνω από 600 σκηνές ερωτικού περιεχομένου.

Αρκετοί συμπρωταγωνιστές και συμπρωταγωνίστριές της «πάγωσαν» με την είδηση του θανάτου της και έσπευσαν να κάνουν τις αναρτήσεις τους στα social media, ανάμεσά τους και η Stormy Daniels.

I had the opportunity to direct many many talented performers during my time with Wicked. Dahlia Sky was one of my absolute favorites. She was also a friend. I am heartbroken to hear of her passing. She is the third death I've learned of in the last 24 hours. Life is so fragile.