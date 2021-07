Βιβλική καταστροφή στην Ευρώπη: Αναζητούν αγνοούμενους μέσα στις λάσπες – Πάνω από 100 νεκροί

Mια από τις μεγαλύτερες φυσικές καταστροφές της σύγχρονης ιστορίας της βιώνει τα τελευταία 24ωρα η Γερμανία, με τον αριθμό των νεκρών από τις φονικές πλημμύρες να ξεπερνά τους 100, ενώ πάνω από 1.300 εκτιμάται ότι είναι οι αγνοούμενοι.

Παράλληλα, ανεβαίνει ο αριθμός των θυμάτων και στο Βέλγιο. Σύμφωνα με τους τελευταίους υπολογισμούς, τουλάχιστον 23 άνθρωποι έχουν χάσει μέχρι στιγμής τη ζωή τους από τις καταρρακτώδεις βροχές που έπληξαν τη Βαλλονία τα τελευταία. Στους 13 ανέρχεται ο αριθμός των αγνοουμένων.

Σύμφωνα με τις επίσημες ανακοινώσεις μόνο στην περιφέρεια Aρβάλειρ του κρατιδίου της Ρηνανίας – Παλατινάτο ο αριθμός των αγνοουμένων αγγίζει τoυς 1.300 με τις αρχές να θεωρούν σίγουρο πως οι περισσότεροι εξακολουθούν να είναι εγκλωβισμένοι μέσα σε υπόγεια και ισόγεια κτίρια.

More than 60 people have died and dozens have been reported missing as severe flash flooding in Belgium and Germany turned streams and streets into raging torrents. https://t.co/Go0HgPeIAe pic.twitter.com/uSfvS1Agxs

Πολλοί άνθρωποι έχασαν την ζωή τους και άλλοι αγνοούνται έπειτα από μεγάλη κατολίσθηση, που προκλήθηκε σήμερα το πρωί από τις σφοδρές βροχοπτώσεις, παρασύροντας σπίτια στην κοινότητα του Ερσταντ-Μπλέσεμ, κοντά στην Κολωνία.

«Τα σπίτια παρασύρθηκαν από τα νερά και ορισμένα κατέρρευσαν. Πολλοί άνθρωποι αγνοούνται», σύμφωνα με tweet των κοινοτικών αρχών της περιοχής της Κολωνίας. Εκπρόσωπος δήλωσε ότι υπάρχει επίσης μεγάλος αριθμός επιβεβαιωμένων θανάτων.

Οι εικόνες από τον τόπο της καταστροφής δείχνουν έναν γιγάντιο κρατήρα όπου έχουν συσσωρευθεί τεράστιες ποσότητες λάσπης, λασπόνερων και συντριμμιών.

«Εκκλήσεις φθάνουν από σπίτια, αλλά πολλές φορές η βοήθεια δεν είναι δυνατή», εξηγούν οι τοπικές αρχές για την περιοχή που βρίσκεται σε απόσταση 40 χιλιομέτρων από την Κολωνία.

This drone footage shows the extent of damage caused by record rainfall in areas of Belgium and Germany. The torrential rain has caused river banks to burst and flood entire neighborhoods of certain cities. At least 42 people have died in Germany and dozens are still missing. pic.twitter.com/PXu8Xee1ay