Έφυγε από τη ζωή διάσημος ράπερ σε ηλικία 57 ετών

Σε ηλικία 57 ετών έφυγε από τη ζωή ο ράπερ και παραγωγός από τη Νέα Υόρκη, Biz Markie.

Η εκπρόσωπός του, Τζένι Ιζούμι, δήλωσε ότι ο ράπερ και DJ «έφυγε» ήρεμα το βράδυ της Παρασκευής, με τη σύζυγό του στο πλευρό του, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί τα αίτια θανάτου του.

RIP AGAIN TO THE BIZ MARKIE HE ALWAYS LOVE THE WRESTLING I REMEMBER HE COME TO THE NASSAU COLOSSEUM IN THE LONG ISLAND WITH THE LOU ALBANO AND HE HAVE A GOOD TIME WATCHING ME BEAT THE FUCK OUT OF THE CORPORAL KIRCHNER GOD BLESS YOU FOREVER BUBBA pic.twitter.com/zF3vxNwMAJ