Κορωνοϊός - Το οξύμωρο της Αγγλίας: Αίρονται σήμερα όλοι οι περιορισμοί - Βγάζουν και τις μάσκες - Ρεκόρ κρουσμάτων τα τελευταία 24ωρα

«Ημέρα Ελευθερίας» ή άλμα στο άγνωστο; Η Αγγλία πετάει τη μάσκα, αίρει σχεδόν όλα τα περιοριστικά μέτρα για να ανασχεθεί η εξάπλωση της πανδημίας του νέου κορονοϊού σήμερα, απόφαση που ανησυχεί την επιστημονική κοινότητα και πολιτικούς.

Το Ηνωμένο Βασίλειο μετράει επισήμως 128.700 νεκρούς εξαιτίας της COVID-19· τα κρούσματα του SARS-CoV-2 αυξάνονται ραγδαία επί εβδομάδες. Η χώρα έχει καταγράψει τον μεγαλύτερο αριθμό μολύνσεων στην Ευρώπη· ξεπέρασε τα 50.000 κρούσματα για δύο συνεχόμενα 24ωρα.

Ανάμεσα στους ανθρώπους που μολύνθηκαν φιγουράρει ο υπουργός Υγείας Σατζίντ Τζάβιντ, που αναγκάστηκε να τεθεί σε απομόνωση αφού διαγνώστηκε προχθές Σάββατο.

Την ώρα που η Αγγλία αίρει την υποχρέωση της χρήσης μάσκας και καταργεί τη λεγόμενη κοινωνική απόσταση, ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον και ο υπουργός Οικονομικών Ρίσι Σούνακ, που είχαν επαφή με κρούσμα, έχουν επίσης εισέλθει σε περίοδο απομόνωσης.

Ο Κιρ Στάρμερ, ο ηγέτης των Εργατικών, της αξιωματικής αντιπολίτευσης, κατήγγειλε τη «χαοτική» διαχείριση της πανδημίας από την κυβέρνηση των Τόρις.

Παρά το κύμα μολύνσεων, που συνεχίζει να φουσκώνει, ο Μπόρις Τζόνσον επιβεβαίωσε την άρση σχεδόν όλων των περιορισμών που παρέμεναν σε ισχύ από σήμερα Δευτέρα, «Ημέρα Ελευθερίας», προτιμώντας να βασιστεί στην «ατομική ευθύνη» του καθενός.

Επικαλέστηκε την επιτυχία της εκστρατείας ανοσοποίησης – έχουν εμβολιαστεί πάνω από τα δύο τρίτα των ενηλίκων στο ΗΒ – που «εξασθένισε πολύ» τη σύνδεση ανάμεσα στα κρούσματα, τις εισαγωγές στα νοσοκομεία και τους θανάτους, και επέτρεψε στο δημόσιο σύστημα υγείας πλέον να χειρίζεται την κατάσταση με μεγαλύτερη ευχέρεια.

Σε βίντεο που μεταφόρτωσε στο Twitter χθες πάντως ο Μπόρις Τζόνσον κάλεσε τους συμπολίτες του να επιδείξουν σύνεση, υπογραμμίζοντας την «ακραία μολυσματικότητα» της παραλλαγής Δέλτα. «Σας παρακαλώ, να είστε προσεκτικοί», νουθέτησε.

Like so many people I've been pinged by NHS Test and Trace as I have been in contact with someone with COVID-19, and I will be self-isolating until Monday 26th July. pic.twitter.com/X57gDpwDqe