Πλημμύρες - Σε κατάσταση σοκ η Γερμανία: Τους 165 έφτασαν οι νεκροί (Βίντεο)

Τους 165 έφτασε ο απολογισμός των νεκρών από τις καταστροφικές πλημμύρες που σημειώθηκαν στη δυτική Γερμανία, σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία, ενώ πολλοί άνθρωποι εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενοι.

Στο κρατίδιο Ρηνανία-Παλατινάτο, που επλήγη περισσότερο από τις φονικές καταιγίδες, «ο αριθμός των νεκρών φτάνει πλέον τους 117», έναντι 112 προηγουμένως, «ενώ υπάρχουν και 749 τραυματίες», ανακοίνωσε η Βερένα Σόιερ, εκπρόσωπος της αστυνομίας του Κόμπλεντς.

Firefighter carried off by flood waters in Germany is rescued by the heroic actions of these residents. pic.twitter.com/c40YMqwyyl

Ο Γερμανός υπουργός Εσωτερικών Χορστ Ζέεχοφερ αναμένεται να μεταβεί σήμερα στις πληγείσες περιοχές, κυρίως στο Μπαντ Νόιεναρ- Άρβαϊλερ, μία από τις κοιλάδες που πλημμύρισαν.

Scenes of devastation from the floods came from all around Western Europe as the death toll passed 125 on Friday. Hundreds more people remain missing in Belgium and Germany.



Here’s the latest: https://t.co/NMJzDMiy3q pic.twitter.com/ubgsWoMwrW