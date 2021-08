Σκηνές τρέλας στην Ιταλία: Κυνηγητό μέσα στο κοινοβούλιο για το «green pass» (Βίντεο)

Σκηνές απείρου κάλλους στην Ιταλία. Χαμός έγινε στη Βουλή κατά τη διαμαρτυρία για τα «πράσινα διαβατήρια».

Απίστευτες σκηνές εκτυλίχθηκαν στην ιταλική Βουλή κατά τη διαμαρτυρία βουλευτών κατά του «green pass», ένα από τα μέτρα για τη μη εξάπλωση του κορωνοϊού. Όπως μπορείτε να δείτε στα παρακάτω βίντεο, βουλευτής κυνηγήθηκε από μέλη της ασφάλειας του κοινοβουλίου, ενώ άλλοι βουλευτές κρατούσαν αυτοσχέδιες ταμπέλες που έλεγαν «Όχι στο green pass».

Δείτε χαρακτηριστικά βίντεο

People have had enough and starting to fight back! 😷



Chaos in Italy's Parliament over "The Green Pass" aka "Jab Passports"#GreenPass #Italy pic.twitter.com/5z6MrR4HZV