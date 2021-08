Πυρκαγιές άνευ προηγουμένου στην Τουρκία: Οι φλόγες πλησιάζουν θερμοηλεκτρικό σταθμό με χιλιάδες τόνους λιγνίτη

Σωστικά συνεργεία απομακρύνουν σήμερα εκατοντάδες χωρικούς από τις εστίες τους διά θαλάσσης, καθώς πυρκαγιά που συνεχίζει να μαίνεται έχει πλησιάσει επικίνδυνα θερμοηλεκτρικό σταθμό όπου είναι αποθηκευμένοι χιλιάδες τόνοι λιγνίτη.

Υπό τον ήχο σειρήνων που καλούσαν να εκκενωθεί η περιοχή, κάτοικοι με τα λιγοστά υπάρχοντά τους που μπόρεσαν να περισώσουν από τα σπίτια τους επιβιβάστηκαν σε εξωλέμβια της ακτοφυλακής, που κινητοποιήθηκαν από το λιμάνι Ερέν, όχι μακριά από την πόλη Μίλας, στα όρια της οποίας βρίσκεται ο θερμοηλεκτρικός σταθμός, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου επιτόπου.

