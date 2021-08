Λονδίνο: Αντιεμβολιαστές επιχείρησαν να εισβάλουν σε στούντιο του BBC (Βίντεο)

Ένταση σημειώθηκε στο Λονδίνο, όταν αντιεμβολιαστές επιχείρησαν να εισβάλλουν στο κτίριο του BBC.

Σε βίντεο που ανάρτησε η Sun στο Twitter, οι συγκεντρωμένοι προσπαθούν να μπουν στα στούντιο του BBC στο White City του δυτικού Λονδίνου. Μια ομάδα ένστολων αστυνομικών προσπαθεί να τους εμποδίσει.

Όπως αναφέρει η Sun, οι συγκεντρωμένοι διαμαρτύρονταν κατά της εφαρμογής των διαβατηρίων εμβολιασμού και του εμβολιασμού των παιδιών.

Anti-vaccine protesters try to storm BBC studios as they clash with cops during rally pic.twitter.com/lf4QnCvcM3