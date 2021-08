Φλέγεται η Ιταλία - Αναμένεται να καταρριφθεί το ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας στη χώρα: 48,5 βαθμοί Κελσίου

Η Ιταλία πλήττεται αυτή την εβδομάδα από καύσωνα, ενώ πυρκαγιές μαίνονται στο νότιο τμήμα της χώρας, κυρίως στη Σικελία και την Καλαβρία, όπου απειλείται ένα πολύ σημαντικό παγκόσμιο γεωπάρκο.

Η χώρα ζει την πιο ζεστή εβδομάδα του καλοκαιρού, με θερμοκρασίες που έχουν ήδη ξεπεράσει τους 47 βαθμούς Κελσίου στη Σικελία, κοντά στις Συρακούσες. Η εθνική μετεωρολογική υπηρεσία της Ιταλίας αναμένει ότι σήμερα θα καταρριφθεί το ρεκόρ υψηλότερης θερμοκρασίας στη χώρα: 48,5 βαθμοί Κελσίου το 1990 στη Σικελία.

Ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει σήμερα έως τους 49 με 50 βαθμούς Κελσίου στο νοτιοανατολικό τμήμα της Σικελίας και τους 39 με 40 βαθμούς στην Καλαβρία, την Απουλία και την Καμπανία.

Στην Καλαβρία και τη Σικελία οι πυροσβέστες χρειάστηκε να προχωρήσουν σε 300 επεμβάσεις τις τελευταίες 12 ώρες, ενώ επτά Canadair έχουν κινητοποιηθεί από τα ξημερώματα.

Η οροσειρά Μαντόνιε, που βρίσκεται κοντά στην πρωτεύουσα της Σικελίας, το Παλέρμο, πολιορκείται εδώ και ημέρες από τις φλόγες που ενισχύονται από τους ανέμους και τις υψηλές θερμοκρασίες, με τις πυρκαγιές να έχουν καταστρέψει σπίτια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και καλλιεργήσιμες εκτάσεις.

Ο κυβερνήτης της Σικελίας Νέλο Μεσουμέτσι ζήτησε να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η οροσειρά Μαντόνιε. Από την πλευρά του ο Ιταλός υπουργός Γεωργίας Στέφανο Πατουανέλι αναμένεται να μεταβεί στην περιοχή σήμερα προκειμένου να συναντηθεί με τους δημάρχους των περιοχών που έχουν πληγεί περισσότερο.

Στην Καλαβρία οι φλόγες απειλούν το Ασπρομόντε που περιλαμβάνεται στον κατάλογο των παγκόσμιων γεωπάρκων της Unesco.

Bίντεο με φερόμενο εμπρηστή τη στιγμή που βάζει φωτιά, ενώ πνέουν ισχυροί άνεμοι:

A video released by Italy’s Carabinieri military police showed a hidden camera capturing an arsonist starting a fire in the countryside near Montesarchio, a town about 31 miles from Naples. The man was later arrested pic.twitter.com/O1QuEAkpZi