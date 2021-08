Βρετανία: Πυροβολισμοί στο Πλίμουθ - Πληροφορίες για τουλάχιστον 5 νεκρούς (Βίντεο)

Συναγερμός σήμανε στη νότια Βρετανία, ύστερα από αναφορές για σοβαρό περιστατικό με πυροβολισμούς στην περιοχή Πλίμουθ. Βρετανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν ότι πέντε ως έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στο βίαιο επεισόδιο. Η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη επίσημα τον αριθμό των θυμάτων, ωστόσο σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο Sky News, ο δράστης είναι νεκρός. Ο αριθμός των τραυματιών – αρκετοί παραλήφθηκαν από ασθενοφόρα – δεν είναι σαφής μέχρι στιγμής.

«Η περιοχή έχει αποκλειστεί» και εκτιμάται πως «η κατάσταση έχει τεθεί υπό έλεγχο», σύμφωνα με ανακοίνωσή της αστυνομίας του Ντέβον και της Κορνουάλης.

Ο Τζόνι Μέρσερ, τοπικός βουλευτής του Συντηρητικού Κόμματος, έγραψε στο Twitter: «Tο περιστατικό δεν σχετίζεται με τρομοκρατία, ούτε ο ύποπτος έχει τραπεί σε φυγή στο Πλίμουθ».

Local residents in #Plymouth are being urged to stay in doors, following the ‘very serious’ incident in #Keyham . Video credit - Dylan Hainey pic.twitter.com/X6ZT7TtNd2

Η υπουργός Εσωτερικών Πρίτι Πατέλ έγραψε στο Twitter: «Το περιστατικό στο Πλίμουθ είναι σοκαριστικό και οι σκέψεις μου είναι με τους πληγέντες.

The incident in Plymouth is shocking and my thoughts are with those affected.



I have spoken to the Chief Constable and offered my full support.



I urge everyone to remain calm, follow police advice and allow our emergency services to get on with their jobs.