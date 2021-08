Μακελειό στο Πλίμουθ: Αυτός είναι ο δράστης που σκότωσε πέντε άτομα και αυτοκτόνησε - Ένα παιδί ανάμεσα στα θύματα

«Έξι νεκροί», ανάμεσά τους ο δράστης κι ένα παιδί κάτω των δέκα ετών, καθώς και αρκετοί τραυματίες, είναι ο απολογισμός της επίθεσης ενόπλου χθες βράδυ στο Πλίμουθ, στη νοτιοδυτική Αγγλία, ανακοίνωσαν η αστυνομία και τοπικοί αξιωματούχοι.

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης και οι υπηρεσίες πρώτων βοηθειών κλήθηκαν να επέμβουν όταν σημειώθηκε «πολύ σοβαρό περιστατικό με τη χρήση πυροβόλων όπλων» σε συνοικία της πόλης κοντά στο λιμάνι.

«Δύο άνδρες και δυο γυναίκες σκοτώθηκαν επιτόπου», διευκρίνισε η αστυνομία τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή, έπειτα από ώρες αβεβαιότητας γύρω από το συμβάν. «Άλλος ένας άνδρας, που θεωρούμε ότι ήταν ο δράστης της επίθεσης, επίσης σκοτώθηκε επιτόπου».

Μια γυναίκα που διακομίστηκε σε νοσοκομείο υπέκυψε λίγη ώρα μετά την εισαγωγή της στο τμήμα επειγόντων περιστατικών, πάντα σύμφωνα με την αστυνομία.

«Θεωρούμε ότι όλοι πέθαναν εξαιτίας των τραυμάτων που υπέστησαν από πυρά όπλων», διευκρίνισε, υπογραμμίζοντας πως το συμβάν δεν αποτελούσε τρομοκρατική ενέργεια.

Λίγη ώρα μετά την επιβεβαίωση του απολογισμού των θυμάτων από την αστυνομία, ο βουλευτής της περιοχής Λουκ Πόλαρντ ανέφερε μέσω Twitter πως ανάμεσα στα θύματα είναι «ένα παιδί μικρότερο των δέκα ετών».

