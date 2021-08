Βρετανία: Το «σκοτεινό παρελθόν» του μακελάρη στο Πλίμουθ – Μέλος σε κίνημα μισογυνιστών – Λεπτομέρειες που συγκλονίζουν

Συγκλονιστικές είναι οι αποκαλύψεις για το «σκοτεινό» παρελθόν του μακελάρη στο Πλίμουθ της Αγγλίας, ο οποίος πυροβόλησε και σκότωσε πέντε ανθρώπους -ανάμεσά τους κι ένα κοριτσάκι πέντε ετών- πριν αυτοκτονήσει. Πρόκειται για τον 23χρονο Jake Davison, μαθητευόμενο χειριστή γερανού.

Σύμφωνα με το αποκλειστικό δημοσίευμα της Daily Mail, ο 23χρονος ήταν ένας μηδενιστής Youtuber ο οποίος φανταζόταν ότι ήταν ο «Εξολοθρευτής», ενώ δήλωνε πως «χοντρός και άσχημος παρθένος» που συνδεόταν με κίνημα μισογυνισμού, το οποίο βρίσκεται πίσω από μαζικές δολοφονίες σε ΗΠΑ και Καναδά.

Ο Jake Davison, που φαίνεται να είχε εμμονή επειδή δεν ήταν ιδιαίτερα ελκυστικός στις γυναίκες, κατονομάστηκε από τους γείτονες ότι ήταν ο ένοπλος που άνοιξε πυρ κατά αθώων πολιτών, σκοτώνοντας μεταξύ άλλων τη μητέρα του και τον αδερφό του.

Όπως αναφέρει το ίδιο δημοσίευμα, ο μαθητευόμενος χειριστής γερανών ήταν ενεργός χρήστης στο YouTube, όπου αποκαλούσε τον εαυτό του «Καθηγητή Βάφλα». Μάλιστα, πρόσφατα είχε δημοσιεύσει βίντεο με τον εαυτό του να γυμνάζεται, ενώ σε άλλο υποστήριζε πως η ανθρωπότητα βρίσκεται στο «χείλος της εξαφάνισης» με χυδαίες εκφράσεις κατά του γυναικείου φύλου. Δύο ημέρες πριν το μακελειό, είχε εκφράσει τον θαυμασμό του για ένα βίντεο που παρουσίαζε ένα ημιαυτόματο όπλο Μ1 Garand.

«Ξυπνάς και κοιτάς τον τοίχο και σκέφτεσαι ότι τίποτα δεν έχει αλλάξει, αλλά είμαι ακόμα στην ίδια θέση, την ίδια περίοδο στη ζωή, ακόμα μετά από ***». «Μου αρέσει να σκέφτομαι μερικές φορές ότι είμαι ο «Εξολοθρευτής» ή κάτι τέτοιο» ήταν κάποιες από τις φράσεις που ο ίδιος είχε μοιραστεί κατά το παρελθόν.

Πριν από 15 ημέρες, ο 23χρονος μίλησε για τη σχέση του με κίνημα μισογυνιστών, το οποίο έχει συνδεθεί με μια σειρά μαζικών δολοφονιών στις ΗΠΑ.

«Πυροβολούσε κόσμο στον δρόμο»

Σύμφωνα με βρετανικά ΜΜΕ, κάτοικοι άκουσαν δυνατούς κρότους και πυροβολισμούς προτού φθάσει στην περιοχή η αστυνομία.

Η Σάρον, αυτόπτης μάρτυρας η οποία δεν θέλησε να δώσει το επώνυμό της στο BBC, αφηγήθηκε πως αρχικά άκουσε κραυγές και κατόπιν πυροβολισμούς. Ο οπλοφόρος «έριξε την πόρτα ενός σπιτιού κι άρχισε να ρίχνει» είπε. «Βγήκε από το σπίτι συνεχίζοντας να ρίχνει, πυροβολούσε κόσμο στον δρόμο».

Ο Ρόμπερτ Πίνκερτον, άλλος αυτόπτης μάρτυρας, είπε στο βρετανικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο ότι «έστριβε μια γωνία του δρόμου» όταν «έπεσε πάνω σ’ έναν τύπο οπλισμένο με τουφέκι», ντυμένο στα μαύρα.

Κάνοντας λόγο για «σοκαριστικά» γεγονότα, χωρίς να δώσει καμιά διευκρίνιση για τη φύση τους, η υπουργός Εσωτερικών της κυβέρνησης των Συντηρητικών, η Πρίτι Πατέλ, κάλεσε «τους πάντες να παραμείνουν ψύχραιμοι, να ακολουθούν τις συστάσεις της αστυνομίας και να επιτρέψουν στις υπηρεσίες πρώτων βοηθειών μας να κάνουν τη δουλειά τους».

