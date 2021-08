Φονικές πλημμύρες στην Τουρκία: Πάνω από 30 νεκροί - Οργισμένοι οι πολίτες (Βίντεο)

Οι πρωτόγνωρης έκτασης πλημμύρες εδώ και δεκαετίες στην Τουρκία έχουν στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 31 ανθρώπους στο βόρειο τμήμα της χώρας, όπου ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν μετέβη σήμερα για να υποσχεθεί ότι θα παράσχει την απαραίτητη στήριξη στους πληγέντες.

Σύμφωνα με έναν προσωρινό απολογισμό της κυβερνητικής υπηρεσίας που είναι αρμόδια για την αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών (Afad), 29 άνθρωποι πέθαναν στην επαρχία Κασταμονή, που βρίσκεται στα παράλια της Μαύρης Θάλασσας και δύο στη γειτονική της Σινώπη. Υπάρχουν αγνοούμενοι, ωστόσο ο ακριβής αριθμός τους δεν έχει αποσαφηνιστεί.

A group of friends makes a human chain off the shore of Sinop, Turkey, to save a pup from drowning during extreme flooding.



The death toll from the catastrophic floods and mudslides that hit Turkey's central Black Sea region has soared to more than 20.#Turkey #Sinop #Floods pic.twitter.com/W08ZWf7tpq