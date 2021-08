Τουρκία: Συνετρίβη ρωσικό Beriev που επιχειρούσε στις φωτιές - Οκτώ νεκροί - Βίντεο από τη στιγμή που τυλίγεται στις φλόγες

Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα ότι οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν στη συντριβή ενός πυροσβεστικού αεροσκάφους Beriev-200 στη νότια Τουρκία, όπως μετέδωσαν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Το ρωσικό αεροσκάφος συμμετείχε στις επιχειρήσεις κατάσβεσης πυρκαγιών.

«Μάθαμε πως ένα ρωσικό πυροσβεστικό αεροσκάφος, που είχε απογειωθεί από τα Άδανα για να συμμετάσχει στις επιχειρήσεις κατάσβεσης πυρκαγιών στο Καχραμανμάρας είχε ένα ατύχημα», ανέφερε νωρίτερα το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, σε ένα δελτίο τύπου.

Ένα τουρκικό αεροσκάφος εναέριας επιτήρησης και ένα ελικόπτερο έχουν σταλεί στο σημείο, συμπλήρωσε.

Το αεροσκάφος, ένα Beriev-200, είχε ενοικιαστεί από τη Ρωσία στη γενική Διεύθυνση Δασών της Τουρκίας, η οποία το χρησιμοποιούσε στη μάχη εναντίον των μεγάλων πυρκαγιών, που έχουν καταστρέψει το νότιο τμήμα της χώρας τις τελευταίες εβδομάδες.

Σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων, οκτώ άνθρωποι επέβαιναν στο αεροσκάφος: πέντε Ρώσοι και τρεις Τούρκοι.

Το αεροσκάφος συνετρίβη για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, την ώρα που πήγαινε να κάνει ρίψεις νερού για να σβήσει μια πυρκαγιά, η οποία είχε εκδηλωθεί νωρίτερα στο Καχραμανμάρας, μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο TRT.

Στην περιοχή έχουν σπεύσει ομάδες έρευνας και διάσωσης για να εντοπίσουν επιζώντες.

