Συντριβή ρωσικού Beriev στην Τουρκία με οκτώ νεκρούς: Τα δύο σενάρια που εξετάζονται - Βίντεο από τη στιγμή της πτώσης

Mέχρι στιγμής οι Ρωσικές Ένοπλες Δυνάμεις εξετάζουν δυο εκδοχές οι οποίες μπορεί να ήταν αυτές οι οποίες οδήγησαν στη συντριβή του Be-200 στην Τουρκία και στο θάνατο οκτώ ανθρώπων που επέβαιναν σε αυτό.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, η πρώτη αποδίδει την συντριβή σε μηχανική βλάβη, ενώ η δεύτερη σε λάθος του πληρώματος. Το ρωσικό υπουργείο Άμυνας διευκρίνισε ότι το πυροσβεστικό αεροσκάφος Be-200 συνετρίβη στην Τουρκία κατά τη διαδικασία προσγείωσης και ύστερα από την ολοκλήρωση του έργου κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Τα μαύρα κουτιά του αεροσκάφους δεν έχουν ακόμη βρεθεί, ενώ τα συντρίμμια του Be -200 εξακολουθούν να καίγονται και είναι σχεδόν αδύνατο να φτάσει εξοπλισμός για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο συγκεκριμένο σημείο.

Βίντεο από τη στιγμή της συντριβής:

⭕️ #Turkey: the moment of the Be-200ChS Amphibious aircraft crash in #Kahramanmaras https://t.co/J0bQklfVUV pic.twitter.com/Ceq4YoC8PQ