Φονικός σεισμός στην Αϊτή: Τουλάχιστον 304 νεκροί - 1.800 τραυματίες και πολλοί αγνοούμενοι

Ο σεισμός 7,2 βαθμών ο οποίος έπληξε το νοτιοδυτικό τμήμα της Αϊτής το πρωί του Σαββάτου στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 304 ανθρώπους, ανακοίνωσε ο διευθυντής της Πολιτικής Προστασίας, ο Τζέρι Τσάντλερ.

Ο προηγούμενος απολογισμός των αρχών έκανε λόγο για 227 νεκρούς.

Πάντα σύμφωνα με την αϊτινή Πολιτική Προστασία, άλλοι τουλάχιστον 1.800 άνθρωποι υπέστησαν τραυματισμούς εξαιτίας του σεισμού.

Βίντεο από τη στιγμή του ισχυρού σεισμού:

#Breakingnews

7.2 strong #earthquake rock the coast of #Haiti. #tsunami warning.This is the strongest #earthquake after 2018 .

Pray 4 the People of #Haiti . Stay strong prayer 🙏#haitiearthquake pic.twitter.com/wJOnle4TG7