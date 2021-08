Αφγανιστάν: Μπήκαν στην Καμπούλ οι Ταλιμπάν - Έφυγαν με ελικόπτερο Αμερικανοί διπλωμάτες (Βίντεο)

Αντάρτες Ταλιμπάν εισήλθαν σήμερα στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν Καμπούλ, δήλωσε αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών, καθώς οι ΗΠΑ εκκένωναν διπλωμάτες από την πρεσβεία τους με ελικόπτερο.

Helicopters landing near U.S. Embassy in #Kabul as #Taliban

Makes first gains in #capital province.

Via @AJEnglish#Talibans pic.twitter.com/Z1vDGZJiD4