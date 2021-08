Χάος στο Αφγανιστάν: Συμφωνία για «ειρηνική μετάβαση εξουσίας» - Αντιπροσωπεία της αφγανικής κυβέρνησης θα συναντηθεί με τους Ταλιμπάν στο Κατάρ

«Το Αφγανιστάν θα έχει μια ειρηνική μετάβαση εξουσίας προς μια μεταβατική κυβέρνηση». Με αυτά τα λόγια διά στόματος υπουργού Εσωτερικών του Αφγανιστάν, Αμπντούλ Σατάρ Μιρζακουάλ, η αφγανική κυβέρνηση παραδέχεται την ήττα της από τους Ταλιμπάν, οι οποίοι έφθασαν στην πρωτεύουσα.

Ο υπουργός Εσωτερικών διαβεβαίωσε ότι η Καμπούλ δεν θα δεχτεί επίθεση και πως «Οι πολίτες δεν πρέπει να ανησυχούν, η πόλη είναι ασφαλής, οποιοσδήποτε προκαλεί αναταραχή στην πόλη θα αντιμετωπιστεί βάσει του νόμου».

«Η ασφάλεια της πόλης είναι εγγυημένη, δεν θα υπάρξει επίθεση εναντίον της πόλης και έχει συμφωνηθεί πως η μετάβαση της εξουσίας θα γίνει με ειρηνικό τρόπο», τόνισε.

Σύμφωνα με το Reuters, μια αντιπροσωπεία της αφγανικής κυβέρνησης, στην οποία συμμετέχει μεταξύ άλλων ο υψηλόβαθμος αξιωματούχος Αμπντουλάχ Αμπντουλάχ, θα ταξιδέψει στο Κατάρ σήμερα για να συναντηθεί με εκπροσώπους των Ταλιμπάν, είπε ένας Αφγανός διαπραγματευτής.

Ο Φάουζι Κούφι, μέλος της διαπραγματευτικής ομάδας στην Καμπούλ, επιβεβαίωσε στο Ρόιτερς ότι η αντιπροσωπεία θα συναντηθεί με τους Ταλιμπάν στο κράτος του Κόλπου.

Μια πηγή με γνώση του θέματος είπε στο Reuters ότι η αφγανική αντιπροσωπεία και οι εκπρόσωποι των Ταλιμπάν θα συζητήσουν τη μετάβαση της εξουσίας, προσθέτοντας πως Αμερικανοί αξιωματούχοι θα εμπλακούν επίσης.

Λίγο πριν, ο εκπρόσωπος Τύπου των Ταλιμπάν Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ είπε στο BBC πως μπορεί να επιβεβαιώσει ότι διεξάγονται συνομιλίες με το προεδρικό μέγαρο σχετικά με μια ειρηνική κατάληψη της εξουσίας. Ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου για την Εθνική Συμφιλίωση Αμπντουλάχ Αμπντουλάχ τις οργανώνει.

«Οι μαχητές των Ταλιμπάν βρίσκονται σε αναμονή σε όλες τις εισόδους της Καμπούλ μέχρι να επιτευχθεί συμφωνία για μια ειρηνική και ικανοποιητική μετάβαση της εξουσίας», είπε ο Ζαμπιχουλάχ Μουτζαχίντ.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Άμυνας Μπισμιλάχ Καν Μοχαμάντι είπε επίσης σε ένα βιντεομήνυμα, που ανήρτησε στο Facebook ότι εκείνος, ως εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων, εγγυάται την ασφάλεια της Καμπούλ.

Ανέφερε, επιπλέον, ότι έχει γίνει γνωστό πως ο πρόεδρος Άσραφ Γάνι συναντήθηκε με πολιτικούς και τους ανέθεσε να συγκροτήσουν μια αντιπροσωπεία που θα ταξιδέψει στην Ντόχα τη Δευτέρα για να επιτευχθεί συμφωνία με τους Ταλιμπάν.

«Σας διαβεβαιώνω όλους σας ότι η ασφάλεια της Καμπούλ θα διατηρηθεί εωσότου επιτευχθεί μια συμφωνία», δήλωσε ο Μοχαμάντι.

Όπως μάλιστα μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο Al Arabiya, αντιπροσωπεία των Ταλιμπάν έφθασε στο προεδρικό μέγαρο στην Καμπούλ για τη διεξαγωγή συνομιλιών με την κυβέρνηση.

Σύμφωνα, επίσης, με το Al Arabiya, το γραφείου του προέδρου της χώρας Άσραφ Γάνι είπε σήμερα πως η κατάσταση στην Καμπούλ βρίσκεται υπό έλεγχο και ότι οι Ταλιμπάν δεν έχουν καταλάβει την αφγανική πρωτεύουσα.

Δεν υπάρχουν αναφορές για μάχες εντός της πόλης, όπως μεταδίδει το Ρόιτερς.

Ωστόσο, στην Καμπούλ επικρατεί αναταραχή, καθώς πολλοί άνθρωποι επιχείρησαν να πάρουν τις οικονομίες τους, να αγοράσουν φαγητό και να επιστρέψουν στις οικογένειές τους.

Σε πολλούς δρόμους επικρατεί κυκλοφοριακό χάος, καθώς οι πολίτες είτε προσπαθούν να επιστρέψουν στα σπίτια τους είτε να μεταβούν στο αεροδρόμιο, περιγράφουν κάτοικοι.

«Ορισμένοι άφησαν τα κλειδιά στα αυτοκίνητά τους και άρχισαν να περπατούν προς το αεροδρόμιο», είπε ένας κάτοικος σε τηλεφωνική επικοινωνία με το Ρόιτερς.

Kabul this morning. Afghans crowding a visa processing center, trying to get visas to the United States. Stories of desperation. Many came up to me crying. pic.twitter.com/7l8PXBpY63