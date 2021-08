Αφγανιστάν: Οι Αμερικανοί εγκαταλείπουν άρον άρον την πρεσβεία τους στην Καμπούλ με ελικόπτερα (Βίντεο)

Στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν, Καμπούλ, έχουν φθάσει πλέον οι Ταλιμπάν, προελαύνοντας αδιάκοπα στη χώρα. Παρότι διαμηνύουν πως δεν θα καταλάβουν την πόλη με τη βία, επικρατεί απόλυτη αβεβαιότητα με τους αμερικανούς διπλωμάτες να εγκαταλείπουν την αμερικανική πρεσβεία με ελικόπτερα, φέρνοντας στο νου εικόνες από τον πόλεμο του Βιετνάμ.

Αξιωματούχοι των ΗΠΑ δήλωσαν πως οι διπλωμάτες μεταφέρονται στο αεροδρόμιο από την πρεσβεία που βρίσκεται στον οχυρωμένο τομέα Ουαζίρ Ακμπάρ Χαν. Περισσότερα αμερικανικά στρατεύματα στέλνονται για να βοηθήσουν τις εκκενώσεις μετά την προέλαση-αστραπή των Ταλιμπάν που οδήγησε την ισλαμική οργάνωση στην Καμπούλ μέσα σε ελάχιστες ημέρες.

Μόλις την περασμένη εβδομάδα, εκτιμήσεις των υπηρεσιών πληροφοριών των ΗΠΑ ανέφεραν πως η Καμπούλ θα μπορούσε να κρατήσει τουλάχιστον για τρεις μήνες.

Helicopters landing near U.S. Embassy in #Kabul as #Taliban Makes first gains in #capital province. Via @AJEnglish #Talibans pic.twitter.com/Z1vDGZJiD4

Μέλη «κεντρικών» ομάδων των ΗΠΑ εργάζονται από το αεροδρόμιο της Καμπούλ, σύμφωνα με αξιωματούχο των ΗΠΑ, ενώ αξιωματούχος του ΝΑΤΟ δήλωσε πως αρκετά μέλη του προσωπικού της ΕΕ μετακινήθηκαν σε ασφαλέστερη περιοχή της πρωτεύουσας που δεν έχει γίνει γνωστή.

Αξιωματούχος των Ταλιμπάν δήλωσε στο Reuters πως η οργάνωση δεν επιθυμεί απώλειες καθώς αναλαμβάνει τον έλεγχο, αλλά πως δεν έχει κηρύξει κατάπαυση του πυρός.

Σημειώνεται πως η πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής στην Καμπούλ διέταξε την Παρασκευή το προσωπικό της να καταστρέψει ευαίσθητα έγγραφα και σύμβολα του αμερικανικού κράτους που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για σκοπούς προπαγάνδας από τους Ταλιμπάν.

Σε υπηρεσιακό σημείωμα που μπόρεσε να συμβουλευθεί το Γαλλικό Πρακτορείο, στέλεχος της πρεσβείας υπενθυμίζει στο προσωπικό πού βρίσκεται ο αποτεφρωτήρας της πρεσβείας και άλλος εξοπλισμός καταστροφής εγγράφων.

Internal memo obtained by the Washington Post confirms that the U.S. has begun destroying sensitive material at the Embassy in #Kabul.



It asks personnel to include in the destruction things like American flags, or items that could be misused for propaganda purposes. https://t.co/ofk3w4oi0f pic.twitter.com/piKdeWInen