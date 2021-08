Στο Τατζικιστάν διέφυγε ο πρόεδρος του Αφγανιστάν

Ο πρόεδρος του Αφγανιστάν Ασράφ Γάνι έχει ήδη φύγει από τη χώρα, ανέφερε το απόγευμα της Κυριακής πηγή από την Καμπούλ στο τηλεοπτικό δίκτυο Al Jazeera.

Όπως ανέφερε το ειδησεογραφικό δίκτυο, ο πρόεδρος Γάνι έφυγε με κατεύθυνση προς το γειτονικό Τατζικιστάν.

Afghan President Ashraf Ghani reported to have fled the country as the Taliban are on the brink of taking power https://t.co/CLnBVFN8dy