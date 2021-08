Αφγανιστάν: Περισσότεροι από 40 τραυματίες σε συγκρούσεις στα περίχωρα της Καμπούλ - Εγκατέλειψε τη χώρα ο πρόεδρος

Περισσότεροι από 40 άνθρωποι τραυματίστηκαν σήμερα σε συγκρούσεις στα περίχωρα της Καμπούλ, ανακοίνωσε νοσοκομείο στην αφγανική πρωτεύουσα μέσω Twitter μετά την είσοδο μαχητών Ταλιμπάν στην πόλη.

«Οι περισσότεροι (άνθρωποι που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο) ήρθαν από μάχες στην περιοχή Καραμπάγ», διευκρίνισε χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες για τις συγκρούσεις. Στην ανακοίνωση δεν υπάρχει αναφορά για θανάτους.

Την ώρα που οι Ταλιμπάν έχουν φτάσει ήδη στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν την Καμπούλ αξιωματούχοι της κυβέρνησης τονίζουν ότι ο πρόεδρος, Ασράφ Γάνι, έχει εγκαταλείψει τη χώρα. Πληροφορίες λένε ότι έχει μεταφερθεί σε γειτονικά κράτη, πιθανότατα στο Τατζικιστάν.

Good bye 👋 Ghani

Now INSHAALLAH future of Afghanistan will be bright & secured.#Taliban#Afghanistan#Kabul pic.twitter.com/4ftoGhiays