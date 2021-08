Αφγανιστάν: Σόου των Ταλιμπάν - «Ποζάρουν» με τα αμερικανικά ελικόπτερα που κατάσχεσαν

Οι Ταλιμπάν, που βρίσκονται έξω από την Καμπούλ, έδωσαν στη δημοσιότητα ένα βίντεο, στο οποίο επιδεικνύουν αμερικανικά ελικόπτερα του αφγανικού στρατού στο αεροδρόμιο της Κανταχάρ (νότια), μιας πόλης που κατέλαβαν την Παρασκευή.

Σε ένα από τα βίντεο που ανήρτησαν χθες, διακρίνεται ένας μαχητής να περπατά γύρω από ένα στρατιωτικό ελικόπτερο Black Hawk με τα χρώματα της πολεμικής αεροπορίας του Αφγανιστάν, σε ένα υπόστεγο στο αεροδρόμιο του δεύτερης μεγαλύτερης πόλης του Αφγανιστάν.

Κατόπιν, ο μαχητής φεύγει από το υπόστεγο και μπορεί κανείς να δει σε μακρινή απόσταση στον διάδρομο ένα δεύτερο ελικόπτερο του ίδιου τύπου. Στη συνέχεια, ενώ ο μαχητής επιστρέφει στο υπόστεγο, διακρίνονται δύο ρωσικά στρατιωτικά ελικόπτερα και κάποιος ακούγεται να λέει «Αυτή είναι η βούληση του Αλλάχ!».

Taliban are now in possession of more Blackhawk helicopters than 166 other nations around the globe. https://t.co/9Uwq4tUJsx pic.twitter.com/JOnrtZZg06