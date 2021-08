Αφγανιστάν: Συγκλονιστικό βίντεο από την εισβολή των Ταλιμπάν σε χλιδάτη βίλα στρατηγού στην Μαζάρ-ι-Σαρίφ

Τον έλεγχο του μεγαλύτερου μέρους του Αφγανιστάν, έχουν πάρει οι Ταλιμπάν οι οποίοι έχουν περικυκλώσει από όλες τις πλευρές την πρωτεύουσα Καμπούλ.

Σήμερα Κυριακή το πρωί, κατέλαβαν – χωρίς αντίσταση- την πόλη στρατηγικής σημασίας Τζαλαλάμπαντ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας, ενώ το βράδυ χθες Σάββατο οι αντάρτες ανακοίνωσαν πως πήραν και τη Μαζάρ-ι-Σαρίφ.

Στην πόλη αυτή βρίσκεται και η χλιδάτη βίλα του -πρώην αντιπροέδρου και συμμάχου των ΗΠΑ στον πόλεμο κατά των Ταλιμπάν- στρατηγού Rashid Dostum.

Μετά την κατάληψη της Μαζάρ-ι-Σαρίφ, βίντεο ξεκίνησε να κάνει το γύρο του διαδικτύου το Σάββατο και σε αυτό εμφανίζονται οι Ταλιμπάν μέσα στο «χρυσό» παλάτι του στρατηγού. Επεξεργάζονται τα χρυσά έπιπλα, την ώρα που οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο στρατηγός έχει φυγαδευθεί.

Taliban searching inside the house of Mashal Rashid Dostum after the fall of Mazar e Shaif. #AfghanistanBurningpic.twitter.com/xCpAl80tY1