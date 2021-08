Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν στο Προεδρικό Μέγαρο - «Έφυγα για να μη γίνει αιματοχυσία» δηλώνει ο Γάνι

Κύμα σφοδρής κριτικής έχει δεχθεί από συμπατριώτες του ο πρόεδρος του Αφγανιστάν, Ασραφ Γάνι, ο οποίος εγκατέλειψε την Κυριακή τη χώρα παραδίνοντας την ουσιαστικά στους Ταλιμπάν.

Σε δήλωση του, που αναρτήθηκε στο Facebook, τονίζει ότι έφυγε από τη χώρα για να μη γίνει αιματοχυσία ενώ αν έμενε χιλιάδες πολίτες θα είχαν σκοτωθεί και η πόλη της Καμπούλ θα είχε καταστραφεί. «Οι Ταλιμπάν κέρδισαν, και είναι τώρα υπεύθυνοι για την τιμή και την προστασία των Αφγανών», σημειώνει στο μήνυμα του.

«Στο όνομα του Αλλάχ, ο πιο ελεήμων, ο πιο ελεήμων

Αγαπητοί συμπατριώτες!

Σήμερα, βρέθηκα μπροστά σε μια δύσκολη επιλογή. Έπρεπε να σταθώ απέναντι στους ένοπλους Ταλιμπάν που ήθελαν να μπουν στο παλάτι ή να φύγω από την αγαπημένη χώρα στην οποία αφιέρωσα τη ζωή μου για την προστασία της τα τελευταία είκοσι χρόνια. Αν όμως γινόταν αυτό, θα υπήρχαν αμέτρητοι συμπατριώτες μου μάρτρες και η Καμπούλ θα καταστρεφόταν. Οι Ταλιμπάν αποφάσισαν να με απομακρύνουν, είναι εδώ για να επιτεθούν σε όλη την Καμπούλ και στους κατοίκους της.

Για να αποφύγω την αιματοχυσία, σκέφτηκα ότι ήταν καλύτερο να φύγω.

Οι Ταλιμπάν έχουν κερδίσει με σπαθιά και όπλα και τώρα είναι υπεύθυνοι για την προστασία της τιμής της χώρας. Δεν κέρδισαν νόμιμα. Τώρα αντιμετωπίζουν μια νέα ιστορική δοκιμασία. είτε θα προστατεύσουν το όνομα και την τιμή του Αφγανιστάν είτε θα δώσουν προτεραιότητα αλλού.

Πολλοί άνθρωποι φοβούνται και ανησυχούν για το μέλλον.

Είναι απαραίτητο οι Ταλιμπάν να διαβεβαιώσουν όλο τον κόσμο και τις γυναίκες ότι θα διατηρήσουν την νομιμότητα και την ειρήνη. Να παρουσιάσουν ένα συγκκεριμένο σχέδιο και να το μοιράσουν με τους ποολίτες.

Θα συνεχίσω να υπηρετώ το έθνος μου. Έχουμε να πούμε ακόμα πολλά για το μέλλον του τόπου.

Ζήτω το Αφγανιστάν»

