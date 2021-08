Αφγανιστάν - Δυναμική επάνοδος των Ταλιμπάν: «Μετά από 20 χρόνια ο πόλεμος τέλειωσε - Πώς θα κυβερνήσουμε»

Αλλάζουν οι συσχετισμοί στη Μέση Ανατολή και τον ισλαμικό κόσμο, ύστερα από την «παλινόρθωση» των Ταλιμπάν, στο Αφγανιστάν. Η θεαματική είσοδός του στο Προεδρικό Μέγαρο της χώρας άνοιξε ένα νέο κεφάλαιο για τη Δύση, η οποία υποχώρησε σημαντικά και σε επίπεδο στρατιωτικών δυνάμεων και σε επίπεδο εντυπώσεων. Η Αθήνα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή, προκειμένου να σχηματίσει εικόνα για τις πραγματικές προθέσεις της νέας ισλαμικής τάξης.

Το πρωί της Δευτέρας, Αμερικανοί στρατιωτικοί στους οποίους ανατέθηκε η φρούρηση του διεθνούς αεροδρομίου της Καμπούλ πυροβόλησαν στον αέρα για να απωθήσουν χιλιάδες Αφγανούς που είχαν μπει στον διάδρομο απογειώσεων και προσγειώσεων στην απεγνωσμένη προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν τη χώρα, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

Ταλιμπάν: Ο πόλεμος τέλειωσε - Πώς θα κυβερνήσουμε

Αξιωματούχοι των Ταλιμπάν δήλωσαν σήμερα πως δεν υπάρχουν πληροφορίες για συγκρούσεις στη χώρα. «Η κατάσταση είναι ειρηνική, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας», δήλωσε ένα από τα ανώτερα στελέχη των Ταλιμπάν, τα οποία ωστόσο αρνήθηκαν να κατονομαστούν.

«Σήμερα είναι μία σπουδαία ημέρα για τον αφγανικό λαό και τους μουτζαχεντίν. Είδαν τις προσπάθειές τους και τις θυσίες τους επί 20 χρόνια να καρποφορούν», δήλωσε στο Al Jazeera TV ο εκπρόσωπος του πολιτικού γραφείου των Ταλιμπάν Μοχάμαντ Ναΐμ. «Δόξα τω Θεώ, ο πόλεμος τελείωσε στη χώρα».

Νωρίτερα, ο εκπρόσωπος του πολιτικού γραφείου των Ταλιμπάν Μοχάμαντ Ναΐμ διαβεβαίωσε ότι καμιά διπλωματική εγκατάσταση και κανένα διπλωματικό σώμα δεν έγινε στόχος, καθώς και ότι το φονταμενταλιστικό κίνημα εγγυάται την ασφάλεια των ξένων και των διπλωματικών αποστολών.

Οι ισλαμιστές βρίσκονται πρακτικά στο τελικό στάδιο της ανακατάληψης της εξουσίας στη χώρα, δυο δεκαετίες μετά την ανατροπή τους με την εισβολή διεθνούς στρατιωτικού συνασπισμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ.

Για τον Μοχάμαντ Ναΐμ, η απόδραση του κ. Γάνι ήταν απρόσμενη, «δεν την περίμεναν ούτε καν αυτοί που βρίσκονται πιο κοντά του». «Επιτύχαμε αυτό που επιδιώκαμε, ελευθερία για τη χώρα μας και ανεξαρτησία για τον λαό μας», υποστήριξε, στέλνοντας μήνυμα στην Ουάσιγκτον: «Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να χρησιμοποιήσει το έδαφός μας για να βάλει στο στόχαστρο οποιονδήποτε και δεν θέλουμε να βλάψουμε κανέναν».

Ηγετικό στέλεχος των Ταλιμπάν δήλωσε σήμερα ότι είναι ακόμη πάρα πολύ νωρίς για να συζητηθεί το πώς το ισλαμιστικό κίνημα θα ασκήσει την εξουσία στο Αφγανιστάν, μερικές ώρες αφού οι μαχητές του κατέλαβαν σχεδόν ολόκληρη την Καμπούλ.

«Θέλουμε να έχουν φύγει όλες οι ξένες δυνάμεις προτού αρχίσουμε να αναδιοργανώνουμε το σύστημα διακυβέρνησης», είπε τηλεφωνικά στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς το στέλεχος αυτό των ανταρτών, το οποίο δεν θέλησε να κατονομαστεί.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι μαχητές του κινήματος στην πρωτεύουσα έχουν διαταχθεί να μην τρομοκρατούν τους αμάχους, να τους επιτρέψουν να ξαναρχίσουν τις καθημερινές τους δραστηριότητες.

Υπενθυμίζεται ότι ο αφγανός πρόεδρος Άσραφ Γάνι αναγνώρισε χθες το βράδυ ότι οι Ταλιμπάν «νίκησαν», μερικές ώρες προτού εγκαταλείψει τη χώρα προκειμένου, όπως είπε, «να αποφευχθεί λουτρό αίματος».

Λίγες ώρες αργότερα, οι δυνάμεις των Ταλιμπάν έδωσαν συνέντευξη Τύπου στο προεδρικό μέγαρο στην Καμπούλ, αφότου πήραν τον έλεγχο της αφγανικής πρωτεύουσας, όπως φαίνεται σε βίντεο που μετέδωσε το δίκτυο Al Jazeera.

"Η χώρα μας απελευθερώθηκε και οι μουτζαχεντίν είναι νικητές στο Αφγανιστάν", είπε από το προεδρικό μέγαρο ένας αντάρτης στον τηλεοπτικό σταθμό Al Jazeera.

Το Αφγανιστάν βρίσκεται πλέον σχεδόν ολόκληρο στα χέρια των Ταλιμπάν, με ξένες χώρες σπεύδουν να απομακρύνουν τους διπλωμάτες και τους πολίτες τους με πτήσεις που αναχωρούν από το διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ, γύρω από το οποίο έχει στήσει «περίμετρο ασφαλείας» ο αμερικανικός στρατός.

Την ίδια ώρα, στην αφγανική πρωτεύουσα επικρατεί πανικός και χιλιάδες κάτοικοι προσπαθούν να εγκαταλείψουν εσπευσμένα την πόλη και πολλοί εξ αυτών προσπάθησαν να πάνε στο διεθνές αεροδρόμιο, όπου αναφέρθηκαν σκηνές χάους.

Εκκενώθηκε η πρεσβεία των ΗΠΑ - Παρέμβαση Τραμπ

Μέλη του αμερικανικού στρατού έστησαν «περίμετρο ασφαλείας» στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ, όπου μετέβη και ανασυντάσσεται το προσωπικό της αμερικανικής πρεσβείας καθώς ετοιμάζεται να αναχωρήσει από το Αφγανιστάν μετά την κατάληψη σχεδόν ολόκληρης της πρωτεύουσας της χώρας από τους Ταλιμπάν, ανακοίνωσε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι πλέον τερματίστηκε η εκκένωση με απόλυτη ασφάλεια του προσωπικού της πρεσβείας» των ΗΠΑ στην Καμπούλ, ανέφερε σε ανακοίνωση που δημοσιοποίησε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού ΥΠΕΞ, ο Νεντ Πράις. «Όλο το προσωπικό της πρεσβείας βρίσκεται στο διεθνές αεροδρόμιο Χαμίντ Καρζάι, γύρω από το οποίο έστησε περίμετρο ασφαλείας ο αμερικανικός στρατός», πρόσθεσε ο ίδιος.

Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ έκρινε χθες Κυριακή ότι ο Τζο Μπάιντεν οφείλει να παραιτηθεί εξαιτίας της νίκης των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν και εξαιτίας της κακοδιαχείρισης, κατ’ αυτόν, από μέρους του διαδόχου του στον Λευκό Οίκο άλλων προβλημάτων, όπως η πανδημία του νέου κοροναϊού.

«Είναι καιρός ο Τζο Μπάιντεν να παραιτηθεί ατιμασμένος διότι επέτρεψε να γίνει αυτό που έγινε στο Αφγανιστάν, καθώς και εξαιτίας της ιλιγγιώδους αύξησης των κρουσμάτων του νέου κοροναϊού, της καταστροφής στα σύνορα, της καταστολής της ενεργειακής μας ανεξαρτησίας και της παράλυσης της οικονομίας μας», υποστήριξε ο ρεπουμπλικάνος πρώην πρόεδρος σε ανακοίνωση Τύπου που δημοσιοποίησε.

Ο μεγιστάνας, που είχε την εποπτεία των διαπραγματεύσεων με τους Ταλιμπάν στο πλαίσιο των οποίων συμφωνήθηκε η αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων που απέμεναν στο Αφγανιστάν, λογαριάζει προφανώς να φορτώσει όλο το βάρος της ευθύνης των εξελίξεων στην ασιατική χώρα στον διάδοχό του.

Χάος στο αεροδρόμιο της Καμπούλ - Αμερικανοί πυροβολούν στον αέρα

Η αμερικανική πρεσβεία στην Καμπούλ εξέδωσε προειδοποίηση ασφαλείας αργά το βράδυ χθες Κυριακή, σημειώνοντας ότι η κατάσταση στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν αλλάζει γρήγορα, συμπεριλαμβανομένου του αεροδρομίου, όπου υπήρξαν αναφορές για πυροβολισμούς, καθώς τα αμερικανικά στρατεύματα βοηθούν στην απομάκρυνση αμερικανών διπλωματών και πολιτών.

«Υπάρχουν αναφορές ότι το αεροδρόμιο δέχεται πυρά, ως εκ τούτου δίνουμε οδηγίες στους αμερικανούς πολίτες να βρουν καταφύγιο εκεί όπου βρίσκονται», λόγω της κατάστασης έκτακτης ανάγκης, ανακοίνωσε η πρεσβεία.

Ωστόσο, αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ανέφεραν ότι οι αμερικανοί στρατιώτες ήταν εκείνοι που πυροβόλησαν σε μια προσπάθεια να αποτρέψουν την επιβίβαση των αφγανών πολιτών στα αεροπλάνα.

Οι αμερικανοί στρατιωτικοί στους οποίους ανατέθηκε η φρούρηση του διεθνούς αεροδρομίου της Καμπούλ πυροβόλησαν στον αέρα σήμερα το πρωί για να απωθήσουν χιλιάδες Αφγανούς που είχαν μπει στον διάδρομο απογειώσεων και προσγειώσεων στην απεγνωσμένη προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν τη χώρα μετά την κατάληψη της εξουσίας από το κίνημα των Ταλιμπάν, δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

«Έχω τρομοκρατηθεί. Πυροβόλησαν στον αέρα. Είδα ένα νεαρό κορίτσι να συνθλίβεται και να πεθαίνει» καθώς ποδοπατήθηκε από το πλήθος, είπε ο αυτόπτης μάρτυρας αυτός στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Λίγη ώρα αργότερα, αμερικανός αξιωματούχος δήλωνε ότι οι περισσότεροι δυτικοί διπλωμάτες εγκατέλειψαν την Καμπούλ.

«Μπορώ με ασφάλεια να πω ότι η πλειονότητα του δυτικού διπλωματικού προσωπικού έχει πλέον αναχωρήσει από την Καμπούλ», δήλωσε ο αξιωματούχος, διευκρινίζοντας ότι παραμένει ακόμη κάποιο προσωπικό υποστήριξης. Δεν διευκρίνισε τον αριθμό των μελών του προσωπικού που απομένει.

Διακήρυξη 60 και πλέον χωρών

Οι κυβερνήσεις 60 και πλέον χωρών με κοινή ανακοίνωσή τους τονίζουν ότι οι Αφγανοί και οι ξένοι που θέλουν να εγκαταλείψουν το Αφγανιστάν πρέπει να επιτραπεί να αναχωρήσουν με ασφάλεια και ότι τα αεροδρόμια και οι συνοριακές διελεύσεις πρέπει να συνεχίσουν να λειτουργούν κανονικά.

Η κοινή διακήρυξη δημοσιοποιήθηκε από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και υπογράφεται από τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ και άλλων 60 χωρών, συμπεριλαμβανομένων της Ελλάδας, της Αυστραλίας, του Καναδά, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Ιαπωνίας, της Νότιας Κορέας, του Κατάρ και του Ηνωμένου Βασιλείου.

Στο κείμενο τονίζεται ότι «αυτοί που βρίσκονται σε θέσεις εξουσίας» στο Αφγανιστάν φέρουν «την ευθύνη» και θα «δώσουν λόγο» για την «προστασία της ανθρώπινης ζωής και της ιδιοκτησίας» και καλούν να υπάρξει «άμεση αποκατάσταση της ασφάλειας και της δημόσιας τάξης».

Ο ΓΓ του ΟΗΕ καλεί τους Ταλιμπάν να δείξουν «τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση»

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, κάλεσε χθες Κυριακή τους Ταλιμπάν και όλα τα υπόλοιπα μέρη στο Αφγανιστάν να επιδείξουν «τη μέγιστη αυτοσυγκράτηση», μερικές ώρες αφού οι μαχητές του φονταμενταλιστικού κινήματος μπήκαν στην Καμπούλ.

«Ο Γενικός Γραμματέας ανησυχεί ιδιαίτερα για το μέλλον των γυναικών και των κοριτσιών, τα δικαιώματα των οποίων, που κατακτήθηκαν με σκληρό αγώνα, πρέπει να προστατευθούν», ανέφερε ο ΟΗΕ σε ανακοίνωσή του.

Ο εκπρόσωπος του κ. Γκουτέρες, ο Στεφάν Ντουζαρίκ, υπογράμμισε μερικές ώρες αργότερα ότι «εξακολουθούν να φθάνουν αναφορές για σοβαρές παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις περιοχές που πλήττονται περισσότερο από τις μάχες».

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα για να εξετάσει την κατάσταση στο Αφγανιστάν, διευκρίνισε η Γενική Γραμματεία. Η συνεδρίαση αυτή, στην οποία αναμένεται ο κ. Γκουτέρες να παρουσιάσει τις εξελίξεις, θα γίνει στις 10:00 (ώρα Νέας Υόρκης· 17:00 ώρα Ελλάδας).

Ο επικεφαλής του ΟΗΕ τόνισε χθες τις ανθρωπιστικές ανάγκες της χώρας και κάλεσε τα μέρη να φροντίσουν «οι εργαζόμενοι σε οργανώσεις αρωγής να έχουν ανεμπόδιστη πρόσβαση για να προσφέρουν έγκαιρα βοήθεια που είναι κρίσιμη για να σωθούν ζωές». Πρόσθεσε ότι τα Ηνωμένα Έθνη παραμένουν «αποφασισμένα να συμβάλουν στην ειρηνική διευθέτηση της σύρραξης»

Συνεδρίαση των MED-5

Στην ατζέντα του έκτακτου συμβουλίου Εσωτερικών Υποθέσεων, το οποίο θα διεξαχθεί την Τετάρτη ψηφιακά, βάζουν οι MED-5 την κατάσταση στο Αφγανιστάν, αναφέρεται σε ανακοίνωση Τύπου.

Οι πέντε μεσογειακές χώρες ζητούν με επιστολή που έστειλε ο υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής και Ασύλου Νότης Μηταράκης προς τον πρόεδρο του Συμβουλίου, τον σλοβένο υπουργό Εσωτερικών Αλές Χόις, να συζητηθούν «οι έκτακτες συνθήκες στο Αφγανιστάν» και «οι επιπτώσεις που πιθανόν θα έχουν στο μεταναστευτικό στις χώρες υποδοχής» και «σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ενωση».