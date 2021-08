Σεισμός στην Αϊτή: Ξεπέρασαν τους 1.290 οι νεκροί - «Αγώνας δρόμου» για τους εγκλωβισμένους (Βίντεο)

Ο ακόμη προσωρινός απολογισμός των θυμάτων του σεισμού 7,2 βαθμών που έπληξε το Σάββατο το νοτιοδυτικό τμήμα της Αϊτής έγινε βαρύτερος χθες Κυριακή, φθάνοντας τους 1.297 νεκρούς και τους 5.700 και πλέον τραυματίες, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας.

Πέρα από τους αγνοούμενους, «πολλοί βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια» κτιρίων που κατέρρευσαν, τόνισε σε ανακοίνωσή της η αϊτινή Πολιτική Προστασία, διευκρινίζοντας πως κάπου 3.200 τραυματίες έχουν εισαχθεί σε διάφορα νοσοκομεία.

Ο σεισμός σημειώθηκε το Σάββατο στις 08:29 (τοπική ώρα· 15:29 ώρα Ελλάδας), 12 χιλιόμετρα από την πόλη Σεντ-Λουί-ντι-Σιντ, περίπου 160 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα, την Πορτ-ο-Πρενς, σύμφωνα με τα δεδομένα του αμερικανικού ινστιτούτου γεωφυσικών μελετών (USGS).

Viewer Discretion: First heart-stopping images of children, babies being rescued by caring Good Samaritans, stepping up to save their neighbor. 💔 #Haiti #earthquake pic.twitter.com/1pYiyZ6Bdx