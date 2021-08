Αφγανιστάν: Αγωνία για την τύχη των γυναικών - Η φωτογραφία που έγινε viral

Τον γύρο του Διαδικτύου κάνει μια φωτογραφία που αναρτήθηκε στο Twitter και εκφράζει την ανησυχία για την τύχη των γυναικών στο Αφγανιστάν μετά την επάνοδο των Ταλιμπάν.

Πολλοί φοβούνται για επαναφορά της εφαρμογής της σαρία, της καταπίεσης και των αγριοτήτων που αυτή συνεπάγεται κυρίως για τις γυναίκες.

Στο πλαίσιο αυτό, μια φωτογραφία που δείχνει έναν εργαζόμενο να καλύπτει με μπογιά τις αφίσες γυναικών έξω από ινστιτούτο ομορφιάς στην Καμπούλ σάρωσε το Διαδίκτυο.

Η φωτογραφία φέρεται να έχει τραβηχτεί λίγο πριν την είσοδο των Ταλιμπάν στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν. Ο χρήστης, δε, που την ανήρτησε αναρωτήθηκε αν το Αφγανιστάν θα γίνει ξανά μια χώρα χωρίς πρόσωπο υπενθυμίζοντας ότι στη δεκαετία του ’90, οπότε και επικρατούσαν και πάλι οι Ταλιμπάν, είχαν απαγορευθεί όλες οι «ζωντανές» φωτογραφίες.

Δείτε τη φωτογραφία:

Will Afghanistan become a country without face again?

Gatekeeper of a beauty salon in #Sharenaw of Kabul brushes paint on poster showing a woman. In 90s, photos of any living thing were banned. Posters & calendars depicted landscapes and mosque. Photo for passports, ID exception. pic.twitter.com/ahPA9hAAxq