Αφγανιστάν - Εικόνες χάους στο αεροδρόμιο της Καμπούλ: Τουλάχιστον πέντε άνθρωποι ποδοπατήθηκαν μέχρι θανάτου - Αμερικανοί άνοιξαν πυρ (Βίντεο)

Χάος επικρατεί στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, ύστερα από την ανακατάληψη της εξουσίας από τους Ταλιμπάν. Μία ημέρα μετά την ολοκληρωτική κυριαρχία των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν, πολίτες προσπαθούν με κάθε τρόπο να βρουν δρόμο διαφυγής από τη χώρα, ποδοπατώντας ο ένας τον άλλον με την ελπίδα να φτάσουν στην πόρτα κάποιου από τα λίγα πλέον στρατιωτικά αεροπλάνα που απογειώνονται από το αεροδρόμιο Χαμίντ Καρζάι.

Αποτέλεσμα του πανικού που επικρατεί είναι σύμφωνα με τουλάχιστον τρεις αυτόπτες μάρτυρες που επικαλείται το πρακτορείο Reuters, να έχουν ποδοπατηθεί μέχρι θανάτου τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, μεταξύ των οποίων κι ένα μικρό κορίτσι, ενώ πολλοί άλλοι έχουν τραυματιστεί.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, άνθρωποι φαίνοντες να κείτονται στο πάτωμα, μετά τους πυροβολισμούς. Ορισμένοι είναι νεκροί, ενώ ορισμένοι είναι τραυματισμένοι. Παρόλα αυτά, οι θάνατοι δεν έχουν επιβεβαιωθει, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστο αν οποιοσδήποτε θάνατος ή τραυματισμός προήλθε από τα πυρά των Αμερικανών ή από τον πανικό και το ποδοπάτημα που αυτά προκάλεσαν.

Προσοχή! Σκληρές εικόνες:

Several Afghans seems to have been killed or wounded in the Kabul airport @Nrg8000 verified that the footage was from the airport but we don’t know about the circumstances



US military acknowledged of shooting in the air to disperse the crowds



pic.twitter.com/NJb7qT5puE — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 16, 2021

NOW - Chaos at #Kabul airport: Hundreds want to leave Afghanistan and are panicking. Gunshots can be heard.pic.twitter.com/JW1jHRgcIq — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) August 15, 2021

«Έχω τρομοκρατηθεί. Πυροβόλησαν στον αέρα. Είδα ένα νεαρό κορίτσι να συνθλίβεται και να πεθαίνει» καθώς ποδοπατήθηκε από το πλήθος, είπε νωρίτερα αυτόπτης μάρτυρας στο Γαλλικό Πρακτορείο, όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ

Αμερικανοί στρατιωτικοί, στους οποίους ανατέθηκε η φρούρηση του διεθνούς αεροδρομίου της Καμπούλ, πυροβόλησαν το πρωί της Δευτέρας στον αέρα για να απωθήσουν χιλιάδες Αφγανούς που είχαν μπει στον διάδρομο απογειώσεων και προσγειώσεων.

Latest pictures from Kabul Airport. People are on their own now while the world watches in silence. Only sane advise to Afghan people…RUN pic.twitter.com/RQGw28jFYx — Sudhir Chaudhary (@sudhirchaudhary) August 16, 2021

More pictures from Kabul Airport. People want to just leave Afghanistan for whatever it takes for an air ticket. pic.twitter.com/MU46GhI0PZ — Sudhir Chaudhary (@sudhirchaudhary) August 16, 2021

Λίγο αργότερα, Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι μέλη των ένοπλων δυνάμεων των ΗΠΑ πυροβόλησαν στον αέρα στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ για να απωθήσουν εκατοντάδες πολίτες που έτρεχαν πάνω στο ταρμάκ του διαδρόμου αποπροσγειώσεων.

«Το πλήθος ήταν εκτός ελέγχου», δήλωσε ο αξιωματούχος αυτός στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, προσθέτοντας πως οι αμερικανοί Πεζοναύτες στους οποίους έχει ανατεθεί η φρούρηση του αεροδρομίου «πυροβόλησαν μόνο για να αποτρέψουν το χάος», καθώς ορσμένοι από τους αφγανούς πολίτες προσπάθησαν να μπουν σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη.

Χιλιάδες Αφγανοί έχουν συρρεύσει στο αεροδρόμιο Χαμίντ Καρζάι στην απεγνωσμένη προσπάθειά τους να φύγουν από τη χώρα, καθώς οι ισλαμιστές αντάρτες Ταλιμπάν κατέλαβαν χθες Κυριακή το μεγαλύτερο μέρος της Καμπούλ. Σχεδόν 6.000 αμερικανοί στρατιωτικοί, σύμφωνα με το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, φρουρούν το αεροδρόμιο μέσω του οποίου απομακρύνονται από το Αφγανιστάν μέλη διπλωματικών αντιπροσωπειών και πολίτες διαφόρων χωρών, καθώς και αφγανοί εργαζόμενοι σε ξένες πρεσβείες.

Πυροβολισμοί στο αεροδρόμιο της Καμπούλ ακούστηκαν και χθες το βράδυ με το Στέιτ Ντιπάρτμεν να εκδίδει ανακοίνωση σύμφωνα με την οποία: «Υπάρχουν αναφορές οτι το αεροδρόμιο δέχεται πυρά. Επομένως, δίνουμε οδηγίες στους Αμερικανούς πολίτες να προστατευτούν. Μην καλέσετε την αμερικανική πρεσβεία στην Καμπούλ για λεπτομέρειες ή ενημερώσεις σχετικά με την πτήση».

Happening now at #Kabul airport. The American army members are screaming at the people to prevent . pic.twitter.com/bcn2at6NlK — Ananda Nepali (@anandanepali99) August 15, 2021

Πάντως σύμφωνα με τα τοπικά μέσα στο Αφγανιστάν τα πυρά προέρχονται από Αμερικανούς στρατιώτες που προσπαθούν να αποτρέψουν τους Αφγανούς πολίτες να μπουν στα αεροπλάνα.

Το απόγευμα της Κυριακής, ανακοινώθηκε ότι θα σταματήσουν οι εμπορικές πτήσεις και θα γίνονται πλέον μόνο στρατιωτικές, ώστε να εκκενώνουν την πρωτεύουσα οι πολίτες με ασφάλεια.

Update on #Afghanistan:

there was a chaotic scene at #Kabul international Airport as people are boarding what appears to be a US military aircraft. pic.twitter.com/RXs7RjMWeK — The Modern Times of Long Beach 🌎 (@ModernTimesLB) August 15, 2021

Οι αφγανικές κυβερνητικές δυνάμεις, εν τω μεταξύ, παρέδωσαν την κοντινή αεροπορική βάση Μπαγκράμ στους Ταλιμπάν, σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιοχής Νταρουάις Ραούφι, ανέφερε το Associated Press. Περίπου 5.000 αιχμάλωτοι που κρατούνταν από τους Ταλιμπάν και το ISIS στην αεροπορική βάση αφέθηκαν ελεύθεροι, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Kabul airport



Thousands try to flee from the Taliban #Afghanistanpic.twitter.com/x2MlOoIRtL — Oscar Contreras∴🇺🇸🇻🇪 (@oscarcontrera) August 15, 2021

Οι συγκρούσεις έχουν σταματήσει στη χώρα, λένε οι Ταλιμπάν

Αξιωματούχοι των Ταλιμπάν δήλωσαν σήμερα πως δεν υπάρχουν πληροφορίες για συγκρούσεις στη χώρα.

«Η κατάσταση είναι ειρηνική, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας», δήλωσε ένα από τα ανώτερα στελέχη των Ταλιμπάν, τα οποία ωστόσο αρνήθηκαν να κατονομαστούν.

«Σήμερα είναι μία σπουδαία ημέρα για τον αφγανικό λαό και τους μουτζαχεντίν. Είδαν τις προσπάθειές τους και τις θυσίες τους επί 20 χρόνια να καρποφορούν», δήλωσε στο Al Jazeera TV ο εκπρόσωπος του πολιτικού γραφείου των Ταλιμπάν Μοχάμαντ Ναΐμ. «Δόξα τω Θεώ, ο πόλεμος τελείωσε στη χώρα».

Οι ηγέτες των Ταλιμπάν μπήκαν στην Καμπούλ την Κυριακή κι ετοιμάζονται να αναλάβουν τον πλήρη έλεγχο του Αφγανιστάν δύο δεκαετίες μετά την ανατροπή τους με την εισβολή διεθνούς στρατιωτικού συνασπισμού υπό την ηγεσία των ΗΠΑ. Οι αντάρτες κατέλαβαν το προεδρικό μέγαρο και δήλωσαν ότι σχεδιάζουν σύντομα να κηρύξουν ένα νέο «Ισλαμικό Εμιράτο του Αφγανιστάν».

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο Αφγανός πρόεδρος Ασράφ Γάνι έφυγε από τη χώρα. Η ταχύτητα της κατάρρευσης της αφγανικής κυβέρνησης συγκλόνισε τους συμμάχους του ΝΑΤΟ και προκάλεσε ερωτηματικά σχετικά με το πώς η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν εθελοτυφλούσε μπροστά στην εύκολη προέλαση των Ταλιμπάν.

Δεκάδες χώρες εξέδωσαν κοινή δήλωση τη Δευτέρα καλώντας «όσους έχουν θέσεις ισχύος και εξουσίας σε όλο το Αφγανιστάν» να επιτρέψουν σε Αφγανούς και ξένους να φύγουν με ασφάλεια, εάν το επιθυμούν και να διατηρήσουν τα σύνορα ανοιχτά.

Ταλιμπάν: Πολύ νωρίς να συζητηθεί ο τρόπος άσκησης της εξουσίας

Ηγετικό στέλεχος των Ταλιμπάν δήλωσε σήμερα ότι είναι ακόμη πάρα πολύ νωρίς για να συζητηθεί το πώς το ισλαμιστικό κίνημα θα ασκήσει την εξουσία στο Αφγανιστάν, μερικές ώρες αφού οι μαχητές του κατέλαβαν σχεδόν ολόκληρη την Καμπούλ. «Θέλουμε να έχουν φύγει όλες οι ξένες δυνάμεις προτού αρχίσουμε να αναδιοργανώνουμε το σύστημα διακυβέρνησης», είπε τηλεφωνικά στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς το στέλεχος αυτό των ανταρτών, το οποίο δεν θέλησε να κατονομαστεί.

Σε βίντεο που μεταφορτώθηκε σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης ο μουλάς Άμπντουλ Γάνι Μπαραντάρ, συνιδρυτής των Ταλιμπάν, εξήρε τη νίκη του κινήματος και πρόσθεσε πως «είναι ώρα να δείξουμε πως μπορούμε να υπηρετήσουμε το έθνος μας και να εγγυηθούμε την ασφάλεια και την άνεση στη ζωή» των Αφγανών.

Εκπρόσωπος του πολιτικού γραφείου των Ταλιμπάν δήλωσε χθες Κυριακή στο Αλ Τζαζίρα ότι ο πόλεμος στο Αφγανιστάν «τελείωσε» και σύντομα θα γίνει σαφής ο χαρακτήρας και η μορφή του νέου καθεστώτος. Ο Μοχάμαντ Ναΐμ διαβεβαίωσε ότι καμία διπλωματική εγκατάσταση και κανένα διπλωματικό σώμα δεν έγινε στόχος, καθώς και ότι το φονταμενταλιστικό κίνημα εγγυάται την ασφάλεια των ξένων και των διπλωματικών αποστολών. «Είμαστε έτοιμοι για διάλογο με όλες τις μορφές στο Αφγανιστάν και να τους εγγυηθούμε την απαραίτητη προστασία», είπε ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν στο τηλεοπτικό δίκτυο του Κατάρ.

Τόνισε πως το κίνημα κάνει κάθε βήμα με υπευθυνότητα και ότι σκοπεύει να εξασφαλίσει ειρήνη με τους πάντες. Για τον Μοχάμαντ Ναΐμ, η απόδραση του κ. Γάνι ήταν απρόσμενη, «δεν την περίμεναν ούτε καν αυτοί που βρίσκονται πιο κοντά του». Για τον ίδιο, οι φονταμενταλιστές αντάρτες δρέπουν τους καρπούς των προσπαθειών και των θυσιών που έκαναν για είκοσι χρόνια. «Επιτύχαμε αυτό που επιδιώκαμε, ελευθερία για τη χώρα μας και ανεξαρτησία για τον λαό μας», υποστήριξε.

«Δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να χρησιμοποιήσει το έδαφός μας για να βάλει στο στόχαστρο οποιονδήποτε και δεν θέλουμε να βλάψουμε κανέναν», είπε ακόμη ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, προφανώς απευθυνόμενος στην Ουάσιγκτον.

Ο Μοχάμαντ Ναΐμ είπε πως οι ισλαμιστές μαχητές δεν θα αναμιχθούν στις εσωτερικές υποθέσεις άλλων κρατών και αναμένουν ότι κανένα κράτος δεν θα αναμιχθεί στις αφγανικές υποθέσεις. «Δεν θεωρούμε ότι ξένες δυνάμεις θα επαναλάβουν τις αποτυχίες τους στο Αφγανιστάν ξανά», ανέφερε ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν και διαβεβαίωσε ότι το κίνημα είναι διατεθειμένο να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες της διεθνούς κοινότητας μέσω διαλόγου.