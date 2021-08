Βίντεο σοκ από το αεροδρόμιο της Καμπούλ: Αφγανοί πέφτουν στο κενό από αεροπλάνο που απογειώνεται - 5 νεκροί

Απελπισία επικρατεί σήμερα στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, μια ημέρα αφού η αφγανική πρωτεύουσα κατελήφθη από τους ισλαμιστές αντάρτες Ταλιμπάν, καθώς αυτοί που ελπίζουν να διαφύγουν από τη χώρα συγκεντρώθηκαν εκεί για να προσπαθήσουν να επιβιβαστούν σε όποια πτήση μπορέσουν.

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εκατοντάδες άνθρωποι βρίσκονται από χθες, Κυριακή, στο αεροδρόμιο και μερικές φορές πηδούν πάνω από τα εμπόδια στις πύλες προσπαθώντας να μπουν σε αεροπλάνα που αναχωρούν. Μερικοί απ' αυτούς που προσπαθούν να αναχωρήσουν δεν έχουν καν διαβατήριο, ενώ άλλοι γαντζώνονται στις ρόδες ή τις φυσούνες.

Την ίδια ώρα, βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου εμφανίζει ανθρώπους να πέφτουν από αεροσκάφος που φεύγει από το αεροδρόμιο Χαμίντ Καρζάι της Καμπούλ. Πρόκειται για τα μικρά μαύρα σημάδια που φαίνονται να πέφτουν από το αεροπλάνο την ώρα που εκείνο κερδίζει ύψος. Υπάρχουν πληροφορίες σήμερα για τέσσερις τέτοιες περιπτώσεις, αν και δεν κατέστη δυνατό να επιβεβαιωθούν.

Exclusive - The video shows a flight from #Kabul airport where two people are thrown from a plane into the the people's homes.#Afghanistan #Taliban pic.twitter.com/GlSgjNApJj — Aśvaka - آسواکا News Agency (@AsvakaNews) August 16, 2021

Νωρίτερα, έγινε γνωστό ότι υπάρχουν ήδη τουλάχιστον πέντε νεκροί στο αεροδρόμιο, που ποδοπατήθηκαν από το πλήθος. Πληροφορίες αυτήκοων μαρτύρων κάνουν όμως λόγο για πτώση τριών ανθρώπων που έκαναν τρομακτικό θόρυβο όταν έπεφταν στο έδαφος.

When you see footage like this, think of the level of desperation that pushes a person to do this.@akhbarpic.twitter.com/zmhUMaQphK — Jenan Moussa (@jenanmoussa) August 16, 2021

Μάρτυρας ανέφερε στο πρακτορείο Reuters, ότι είδε ένα όχημα να παραλαμβάνει τα πτώματα πέντε ανθρώπων, ενώ ένας άλλος αυτόπτης μάρτυρας είπε ότι δεν ήταν ξεκάθαρο αν οι άνθρωποι αυτοί σκοτώθηκαν από τα πυρά που έπεσαν νωρίτερα από Αμερικανούς στρατιώτες ή από το ποδοπάτημα λόγω του πανικού που προκλήθηκε εξαιτίας των πυρών.

NOW - Desperate Afghan civilians clung to the landing gear of a US transport plane as it took off from #Kabul airport, at least 3 plunged to their deaths.pic.twitter.com/N5DbWGGjwI — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) August 16, 2021

Λίγο αργότερα, Αμερικανός αξιωματούχος επιβεβαίωσε ότι μέλη των ένοπλων δυνάμεων των ΗΠΑ πυροβόλησαν στον αέρα στο διεθνές αεροδρόμιο της Καμπούλ για να απωθήσουν εκατοντάδες πολίτες που έτρεχαν πάνω στο ταρμάκ του διαδρόμου αποπροσγειώσεων.

«Το πλήθος ήταν εκτός ελέγχου», δήλωσε ο αξιωματούχος αυτός στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, προσθέτοντας πως οι αμερικανοί Πεζοναύτες στους οποίους έχει ανατεθεί η φρούρηση του αεροδρομίου «πυροβόλησαν μόνο για να αποτρέψουν το χάος», καθώς ορσμένοι από τους Aφγανούς πολίτες προσπάθησαν να μπουν σε αμερικανικά στρατιωτικά αεροσκάφη.

Τοπικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως το αεροδρόμιο ανακοίνωσε πως δεν προσγειώνονται ούτε απογειώνονται άλλες εμπορικές πτήσεις και κάλεσε τον κόσμο να μην πηγαίνει στο αεροδρόμιο.

Οι φρικτές αυτές εικόνες αποτυπώνουν τον πανικό των Αφγανών με τη κατάληψη και της Καμπούλ από τους Ταλιμπάν την Κυριακή, καθώς θυμούνται το καθεστώς που είχαν επιβάλει οι ακραίοι Ισλαμιστές όταν είχαν ξανά τον έλεγχο της χώρας από το 1996 ως το 2001.

NOW - Chaos at #Kabul airport: Hundreds want to leave Afghanistan and are panicking. Gunshots can be heard.pic.twitter.com/JW1jHRgcIq — Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) August 15, 2021

Στο μεταξύ, πολλά αφγανικά μέσα ενημέρωσης παρέχουν σήμερα μόνο περιορισμένες υπηρεσίες. Πολλά μεταδίδουν μόνο επαναλήψεις, αντί για ζωντανό πρόγραμμα. Τα μουσικά κανάλια σταμάτησαν τις μεταδόσεις και γενικά τα τηλεοπτικά δίκτυα επιλέγουν σήμερα να μην προβάλουν εκπομπές με γυναίκες και οτιδήποτε άλλο έχει δεχθεί στο παρελθόν επικρίσεις από τους υπερσυντηρητικούς κύκλους.