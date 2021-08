Αφγανιστάν - Συναγερμός στις Βρυξέλλες: Έκτακτο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ την Τρίτη

Έκτακτο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων συγκαλεί την Τρίτη η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης για τις ραγδαίες εξελίξεις στο Αφγανιστάν, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της, Ζοζέπ Μπορέλ.

Στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών, σύμφωνα με τον κ. Μπορέλ, οι 27 υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ θα εξετάσουν την κατάσταση στην ασιατική χώρα καθώς «διακυβεύεται τόσο η ασφάλεια και η ευημερία των πολιτών της, όσο και η διεθνής ασφάλεια».

Following latest developments in #Afghanistan, and after intense contacts with partners in the past days and hours, I decided to convene an extraordinary VTC of EU Foreign Ministers #FAC tomorrow afternoon for a first assessment.