Τρέμουν τους Ταλιμπάν οι Αφγανοί: «Έρχονται να μας σκοτώσουν, προσευχηθείτε για εμάς» (Βίντεο)

Τις δραματικές στιγμές που εκτυλίσσονται στο Αφγανιστάν από τη στιγμή που οι Ταλιμπάν ανακατέλαβαν την εξουσία περιγράφει με τον πιο χαρακτηριστικό τρόπο μια διακεκριμένη Αφγανή κινηματογραφίστρια.

Ικετεύοντας για βοήθεια στα κοινωνικά μέσα, η Sahraa Karimi δηλώνει στην κάμερα ότι οι παραστρατιωτικοί «έρχονται να μας σκοτώσουν»…

Δείτε το συγκλονιστικό βίντεο:

«Οι Ταλιμπάν μπήκαν στην Καμπούλ, δυστυχώς, και μας αιχμαλώτισαν», λέει η Sahraa Karimi στο βίντεο που ανέβασε στο Instagram την Κυριακή, «προσευχηθείτε για μας».

Η Karimi, η οποία είναι διευθύντρια στην κρατική εταιρία παραγωγής Afghan Film, βγήκε στους δρόμους της πρωτεύουσας με τον φόβο ζωγραφισμένο στο πρόσωπό της.

«Οι Ταλιμπάν περικύκλωσαν την Καμπούλ», έγραψε στο Twitter, «πήγα στην τράπεζα να πάρω κάποια λεφτά, την είχαν κλείσει και είχαν φύγει. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό συμβαίνει», γράφει χαρακτηριστικά.

Taliban surrounded Kabul, I were to bank to get some money, they closed and evacuated;



I still cannot believe this happened, who did happen.



Please pray for us, I am calling again:



Hey ppl of the this big world, please do not be silent , they are coming to kill us. pic.twitter.com/wIytLL3ZNu