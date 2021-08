Αφγανιστάν: Οι ΗΠΑ συνεργαζονται με τουρκικά και άλλα στρατεύματα για να «καθαριστεί» το αεροδρόμιο της Καμπούλ

Οι αμερικανικές δυνάμεις εργάζονται με τα τουρκικά και άλλων χωρών στρατεύματα, προκειμένου να «καθαρίσουν» το αεροδρόμιο της Καμπούλ και να επιτραπεί η επανάληψη των διεθνών πτήσεων εκκένωσης, είπε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου Τζον Κίρμπι, σε δηλώσεις που έκανε σήμερα.

Όλες οι πολιτικές και στρατιωτικές πτήσεις έχουν ανασταλεί στο αεροδρόμιο της Καμπούλ, λόγω της «εισβολής» στον διάδρομο προσγείωσης-απογείωσης ενός πλήθους Αφγανών, που επιχειρούν απεγνωσμένα να φύγουν από τη χώρα, μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν, είπε επίσης ο Κίρμπι.

This is the Kabul airport. Desperate people fleeing. Taliban who have already occupied the presidential palace. Chaos and fear reign among Afghans. #Afghanistan #kabulairport #Afganistan pic.twitter.com/SHh2Yu1Ms8

«Οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις βρίσκονται στο σημείο και εργάζονται με άλλους στρατιωτικούς, Τούρκους και από άλλες χώρες, για να διαλύσουν το πλήθος. Δεν γνωρίζουμε πόσος χρόνος θα χρειαστεί», προσέθεσε.

Κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης, ο Κίρμπι ανέφερε πως ο υπουργός Άμυνας, Λόιντ Όστιν, ενέκρινε την ανάπτυξη ενός ακόμη τάγματος στην Καμπούλ, με το οποίο θα αυξηθεί σε περίπου 6.000 ο αριθμός των στρατιωτών που φυλάσσουν τις επιχειρήσεις εκκένωσης.

You have to be from Afghanistan or Iran to understand the fear of Islamic regimes that you prefer trying your luck hanging onto the wheels of a military plane than living under sharia laws. Our fear is rational. pic.twitter.com/mO793hsIgP