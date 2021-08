Αφγανιστάν: Ανεβαίνει επικίνδυνα το «θερμόμετρο» στην Καμπούλ - «Περιπολίες θανάτου» στους δρόμους

Δεκάδες είναι οι πολίτες που κρύβονται πίσω από τις κλειδαμπαρωμένες πόρτες των σπιτιών τους στην Καμπούλ, προκειμένου να γλιτώσουν από το μένος των Ταλιμπάν.

Με τα όπλα στα χέρια, οι Ταλιμπάν αναζητούν πόρτα - πόρτα οποιονδήποτε συνεργάστηκε όλα αυτά τα χρόνια με ΜΚΟ καθώς και δυτικές κυβερνήσεις.

Σύμφωνα με τον Γκουλάμ Ισατσάι, εκπρόσωπο του Αφγανιστάν στα Ηνωμένα Έθνη υπάρχουν αναφορές ότι οι Ταλιμπάν έχουν ξεκινήσει τις «περιπολίες θανάτου». Παράλληλα προειδοποίησε για τις υποσχέσεις που αθέτησαν κατά το παρελθόν οι Ταλιμπάν.

«Οι κάτοικοι της Καμπούλ ζουν με το φόβο αυτή τη στιγμή», επεσήμανε. Όπως τόνισε ο Ισατσάι, οι Ταλιμπάν έχουν ξεκινήσει έρευνες σε σπίτια ορισμένων γειτονιών κάνοντας καταγραφή ονομάτων ενώ αναζητούν τα ονόματα των προσώπων που έχουν στις λίστες τους».

Στο μεταξύ συγκλονίζει η μαρτυρία της 29χρονης πρώτης γυναίκας δημάρχου της Καμπούλ Ζαρίφα Γκαφάρι, στη βρετανική Inews. «Κάθομαι εδώ και περιμένω να έρθουν. Δεν υπάρχει κανείς να βοηθήσει εμένα ή την οικογένειά μου. Απλώς κάθομαι μαζί με την οικογένειά μου και τον άντρα μου. Θα έρθουν ψάχνοντας ανθρώπους σαν εμένα και θα με σκοτώσουν. Δεν μπορώ να αφήσω την οικογένειά μου», υποστήριξε.

Σημειώνεται πως η Γκαφάρι αναδείχθηκε σε αυτή τη θέση το 2018 και έγινε η νεότερη δήμαρχος στο Αφγανιστάν και συγκεκριμένα στην επαρχία Μαϊντάν Γουαρντάκ. Κατά το πρόσφατο παρελθόν οι Ταλιμπάν είχαν υποσχεθεί ότι θα σκοτώσουν τη Γκαφάρι. Μέχρι και σήμερα έχουν γίνει τρεις απόπειρες δολοφονίας εναντίον της, ενώ η τελευταία σημειώθηκε τον Οκτώβριο του 2020. Μάλιστα 20 μέρες μετά την αποτυχημένη απόπειρα πυροβολήθηκε ο πατέρας της στρατηγός Αμπντούλ Γουάσι Γκαφάρι.

Επιπλέον η Γκαφάρι εργάστηκε στο υπουργείο Άμυνας και συγκεκριμένα στο τμήμα που είχε την ευθύνη για την ευημερία των στρατιωτών και των αμάχων που τραυματίστηκαν σε τρομοκρατικές επιθέσεις. «Οι νέοι γνωρίζουν τι συμβαίνει. Έχουν μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Επικοινωνούν. Νομίζω ότι θα συνεχίσουν να αγωνίζονται για την πρόοδο και τα δικαιώματά μας. Νομίζω ότι υπάρχει μέλλον για αυτήν τη χώρα», υποστήριξε σε πρόσφατες δηλώσεις της η 29χρονη δήμαρχος.

«Είχαμε σκεφτεί ότι η Καμπούλ δεν θα καταρρεύσει στους Ταλιμπάν», δήλωσε ακόμη στο i. Σύμφωνα με την Γκαφάρι δεκάδες χιλιάδες οικογένειες κατέφυγαν στην Καμπούλ για ασφάλεια και τώρα ζουν στους δρόμους και τα πάρκα. Εάν η εξουσία μεταφερθεί από την κυβέρνηση στους αντάρτες, αυτές οι οικογένειες θα πρέπει να επιστρέψουν στα σπίτια τους και να ζήσουν υπό την κυριαρχία των Ταλιμπάν, είπε η δήμαρχος της Καμπούλ.

Πάντως ο εκπρόσωπος Τύπου των Ταλιμπάν Ζαμπιουλάχ Μουτζαχίντ δήλωσε χθες Κυριακή ότι τόσο οι ζωές των γυναικών όσο και των αντιπάλων τους θα προστατευθούν. Επιπρόσθετα οι Ταλιμπάν δήλωσαν ότι θα δώσουν αμνηστία σε όσους συνεργάστηκαν με την αφγανική κυβέρνηση ή ξένες δυνάμεις. «Κανείς δεν θα βλάψει τη ζωή, την περιουσία και την αξιοπρέπεια των πολιτών. Οι ζωές των πολιτών της Καμπούλ δεν θα κινδυνεύσουν», δήλωσαν οι Ταλιμπάν.

Όμως παρά τις διαβεβαιώσεις τους υπάρχουν στοιχεία που κάνουν λόγο για δολοφονίες εκδίκησης και άλλες βάναυσες τακτικές σε περιοχές της χώρας που κατέλαβαν οι Ταλιμπάν.

Ο 40χρονος Μοχάμεντ που εργαζόταν στην Καμπούλ για τη βρετανική κυβέρνηση μίλησε στη Daily Mail και είπε ότι φοβάται τόσο για τον ίδιο όσο και για την γυναίκα του και τα παιδιά του. Μάλιστα οι πυροβολισμοί και οι έρευνες των Ταλιμπάν στα γειτονικά σπίτια τον έκαναν να κρυφτεί μέσα στο σπίτι του.

«Οι Ταλιμπάν είναι έξω στους δρόμους, λεηλατούν σπίτια και κλέβουν τα αυτοκίνητα των γειτόνων μας. Μπορούμε να ακούσουμε πυροβολισμούς και κραυγές. Περιπολούν στα σκούτερ με τα όπλα τους και πηγαίνουν σε σπίτια», είπε.

Από την πλευρά του δημοσιογράφους του Radio Free Europe βρίσκεται παγιδευμένος μαζί με την οικογένειά του στην Καμπούλ. Σε αναρτήσεις του στο Twitter τόνισε ότι οι Ταλιμπάν αναζητούν άτομα που είχαν συνδέσμους με την κυβέρνηση που έπεσε και με ΜΚΟ που βρίσκονται στην πόλη.

Taliban started door to door search looking for govt officials, former police & security forces members & those who worked for foreign countries NGOs or infrastructures in Afghanistan.



At least 3 journalists' houses were searched in the last hour.



Kabul is now becoming deadly..