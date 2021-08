Αφγανιστάν: Ρεπόρτερ του CNN με μπούρκα στην Καμπούλ μετά τη νίκη των Ταλιμπάν

Παγκόσμια ανησυχία έχουν προκαλέσει οι εξελίξεις στο Αφγανιστάν, αφότου η χώρα έπεσε ξανά στα χέρια των Ταλιμπάν.

Από τη στιγμή που οι Ταλιμπάν κατέλαβαν την πρωτεύουσα οι πολίτες της χώρας είδαν διαφημίσεις με γυναίκες να εξαφανίζονται και τις μπούρκες να πολλαπλασιάζονται στους δρόμους της Καμπούλ.

Ακόμα και η δημοσιογράφος του CNN βγήκε στον «αέρα» χωρίς να θυμίζει σε καμία περίπτωση το πως εμφανιζόταν σε προηγούμενες ανταποκρίσεις.

«Βλέπω πολλούς άντρες, βλέπω πολλά παιδιά, βλέπω και κάποιες γυναίκες, αλλά σίγουρα είναι πολύ λιγότερες από ότι θα έβλεπαν σε μια καθημερινή μέρα στην Καμπούλ, ενώ ακόμα κι αυτές που κυκλοφορούν είναι ντυμένες πιο συντηρητικά από ότι ήταν χτες, ενώ περπατούσαν στον δρόμο» αναφέρει η δημοσιογράφος Clarissa Ward περιγράφοντας την κατάσταση.

«Βλέπω περισσότερες μπούρκες από ότι βλέπω συνήθως, προφανώς κι εγώ είμαι ντυμένη πολύ διαφορετικά από ότι θα ντυνόμουν κανονικά για να κυκλοφορήσω στους δρόμους της Καμπούλ».

#Afghanistan in two screengrabs:



Same TV channel (@CNN), same reporter (@clarissaward), same city (Kabul). Before Taliban capture of Kabul - and after: pic.twitter.com/4MFrYYM830