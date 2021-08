Απίστευτες εικόνες από το Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν γιόρτασαν τη νίκη τους σε... λούνα παρκ (Βίντεο)

Ξανά στα χέρια των Ταλιμπάν βρίσκεται από την Κυριακή η εξουσία το Αφγανιστάν, με τις εικόνες που έρχονται στη δημοσιότητα να προκαλούν σοκ και ανησυχία.

Χιλιάδες Αφγανοί ψάχνουν εναγωνίως τρόπους για να εγκαταλείψουν τη χώρα, καθώς αγωνιούν για την επόμενη ημέρα. Χαρακτηριστικές της απελπισίας τους είναι οι εικόνες που έρχονται από το αεροδρόμιο της Καμπούλ.

Την ίδια ώρα, τον γύρο του Διαδικτύου κάνουν βίντεο που δείχνουν μαχητές των Ταλιμπάν να γιορτάζουν τη νίκη τους σε... λούνα παρκ και γυμναστήρια.

Βίντεο που ανέβασε στο Twitter o ρεπόρτερ του Reuters Χαμίντ Σαλίζι, ο οποίος ζει στην Καμπούλ, δείχνουν μια ομάδα Ταλιμπάν να διασκεδάζουν σε λούνα παρκ στην πόλη, παίζοντας με τα συγκρουόμενα και ανεβαίνοντας ακόμα και στα αλογάκια του καρουζέλ, κρατώντας μάλιστα και το όπλο τους.

It seems all they wanted was free rides at the theme park #Taliban pic.twitter.com/qh00uk96UK